Når navnet Michael J. Fox (61) høres, er det nok mange som kjapt ser for seg skuespilleren i rollen som tidsreisende «Marty McFly» i «Tilbake til fremtiden». Nå er skuespilleren igjen aktuell, med dokumentaren om hans liv: «STILL: A Michael J. Fox Movie».

I filmen forteller skuespilleren om sitt 61-års lange liv, også om tiden etter han ble diagnostisert med Parkinsons-sykdom.

Til Reuters sammenligner skuespilleren seg selv med en kakerlakk:

– Du kan ikke drepe en kakerlakk, jeg sier i filmen at jeg er en tøff jævel. Jeg kan komme gjennom alt jeg møter, forteller Fox.

Livet med kronisk sykdom

Michael J. Fox med kone og to av deres barn. Foto: Apple TV+ / AP / NTB

Den kanadisk-amerikanske skuespilleren har vært gjennom mye. Fra starten av skuespillerkarrieren, livet som stjerne, samt parkinson-diagnosen som han holdt skjult i syv år.

I «Still» forteller Fox sin historie gjennom en blanding av intervjuer, hjemmefilmer, arkivopptak og scener som bruker manus.

– Det handler mye om det å leve med en kronisk sykdom og å finne en måte å gjøre det vellykket på og på en måte som gir deg rom til å være den du er og den du vil være, sier Fox.

I filmen gjør han ingen forsøk på å skjule symptomene sine. Han fikk tilbud om å fjerne scener der han ristet eller var plaget av sykdommen. Det takket Fox nei til.

Hadde ikke klart det uten henne

Bilde av Michael J. Fox og Tracy Pollan fra filmen «Still: A Michael J. Fox Movie». Foto: Apple TV+ / AP / NTB

Fox takker også sin kone for alt hun har gjort for ham. Kona, Tracy Pollan (62) og Michael J. Fox giftet seg i 1988 og har fire barn sammen.

Den kjente skuespilleren forteller Entertainment Tonight at han ikke ville kommet seg gjennom 80-tallet uten hennes hjelp.

– Hun er så smart og så kjærlig. Hun gjør det tydelig for meg at det ikke er hennes sykdom, hun har ikke dette. Jeg har dette. Hun vil hjelpe meg, hun vil være der for meg. Men det er ikke hennes sykdom, sier Fox.

«STILL: A Michael J. Fox Movie» hadde premiere på strømmetjenesten Apple TV+ fredag denne uken.