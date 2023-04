Clint Eastwood lager ny film

Eastwood skal regissere rettsdramaet «Juror No. 2» for Warner Bros., sier en person som er tett på produksjonen av filmen. Hun bekreftet fredag opplysningene, men kan ikke uttale seg offentlig.

Nicholas Hoult og Toni Collette er i innledende samtaler om mulig deltakelse i den nye filmen, hvis manus er skrevet av Jonathan Abrams. Den handler om en drapsrettssak der et jurymedlem oppdager at han kan ha medvirket til at offeret døde.

Dette blir Eastwoods første film siden ny-westernfilmen «Cry Macho» fra 2021.

I et intervju med AP i 2014 sa Eastwood at grunnen til at karrieren hans var så langvarig, er at «jeg slipper aldri den gamle mannen inn».

– Det er så mange ulike historier der ute. Du kan være 21 eller 81. Hvis du sier til deg selv at jeg er for gammel til å gjøre noe … tullprat. Du er aldri for gammel til nå gjøre noe som helst, sa Eastwood.