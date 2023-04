Slik gikk det med damene til James Bond

I flere James Bond-filmer ble den hemmelige agentens flammer like ikoniske som 007 selv. Helt siden den første offisielle Bond-filmen «Dr. No» inntok kinolerretene i 1962 har den britiske sjarmøren boltret seg i et stort utvalg kvinner.

– Bond-pikene har vært en viktig ingrediens i filmene. De har trolig hatt mye si for at serien beholdt sin popularitet. I filmene gjenspeiler Bond-pikene tiden og samfunnet filmene ble laget i, sier leder for Den norske James Bond-klubben og redaktør i JB Forlag og Kinomagasinet John Berge til ABC Nyheter.

Opp gjennom tiden har det skjedd mange endringer i hvordan James Bonds kvinner skulle fremstilles, sier Berge.

– I starten av filmserien ble kvinnene som skulle spille Bond-pikene valgt på grunnlag av utseende. Skuespillerferdighetene var med andre ord ikke prioritert. På 70- og 80-tallet så man tendenser til at dette snudde. På 2000-tallet begynte produsentene å velge mer etablerte skuespillere.

ABC Nyheter har laget en liste med den mest sentrale kvinnen fra hver enkelt offisielle James Bond-film.

Slik gikk det med Bond-pikene:

Fra venstre: Ursula Andress, Daniela Bianchi og Honor Blackman. Arkivfoto: VG / AP / NTB

«Dr. No» (1962) – Ursula Andress («Honey Ryder»)

Den sveitsisk-tyske skuespilleren og modellen Ursula Andress fikk æren av å spille fridykkeren Honey Ryder i den første offisielle James Bond-filmen Dr. No. Bond-opptrenden ble Andress gjennombrudd i filmbransjen. Senere spilte hun i flere internasjonale filmer og TV-serier. Andress er nå 87 år gammel.

«From Russia With Love» (1963) – Daniela Bianchi («Tatiana Romanova»)

Daniela Bianchi spilte mot Sean Connery i Bond-filmen From Russia With Love. I filmen spilte hun den russiske etterretningskvinnen Tatiana Romanova. I tillegg til å ha spilt Bond-pike studerte hun ballett i åtte år og jobbet senere som fotomodell. Hun har vært gift én gang har ett barn. Bianchi er nå 81 år gammel.

«Goldfinger» (1964) – Honor Blackman («Pussy Galore»)

Bond-piken Pussy Galore ble spilt av den britiske skuespilleren Honor Blackman. Blackman døde av naturlige årsaker 94 år gammel i april 2020, men la bak seg en lang karriere innen film og TV. I tillegg til å spille rollen som flyger i Goldfinger var hun også å se i serier som The Avengers (1962 – 1964) og The Upper Hand (1990 – 1996). Blackman giftet seg to ganger og etterlot seg to barn da hun døde.

Fra venstre: Claudine Auger, Diana Rigg og Mie Hama. Foto: AFP / AP / NTB / Wikimedia Commons /

«Thunderball» (1965) – Claudine Auger («Domino Derval»)

I filmen Thunderball spilte franske Claudine Auger elskerinnen til Bonds nemesis, Emilio Largo. Bond, spilt av Connery, får henne til slutt til å bytte side. Auger endte opp med å spille i flere filmer mellom 1958 og 1997. I tillegg deltok hun i skjønnhetskonkurranser og representerte Frankrike i Miss World i 1958. Auger døde i Paris i desember 2019 etter langvarig sykdom. Hun ble 78 år gammel.

«You Only Live Twice» (1967) – Mie Hama («Kissy Suzuki»)

I Sean Connerys siste offisielle Bond-film drar 007 til Japan og møter Kissy Suzuki som spilles av den japanske skuespilleren Mie Hama. I tillegg til sin Bond-opptreden spilte hun i filmer som Godzilla fra 1962. Hama giftet seg med en TV-produsent hun har fire barn med. Hun er nå 79 år gammel.

«On Her Majesty's Secret Service» (1969) – Diana Rigg («Teresa di Vicenzo»)

I denne filmen gifter Diana Riggs karakter Teresa di Vicenzo seg med James Bond som spilles av George Lazenby. I virkeligheten giftet Rigg seg to ganger i løpet av livet og fikk ett barn. I tillegg til å spille i teaterstykker og filmer fikk hun i 1988 den britiske imperieordenen som belønning for sin innsats i teater- og filmbransjen. Rigg spilte Olenna Tyrell i suksesserien «Game of Thrones». Hun døde i september 2020 i en alder av 82 år.

Fra venstre: Jill St. John, Britt Ekland og Jane Seymour. Foto: AP / Reuters / NTB

«Diamonds Are Forever» (1971) – Jill St. John («Tiffany Case»)

I Diamonds Are Forever er Sean Connery tilbake i rollen som James Bond, men Bonds elskerinne er ny. Amerikanske St. Johns opptreden i filmen er hennes mest kjente. Hun spilte i mange andre filmer og ble nominert til Golden Globe for en rolle i filmen Come Blow Your Horn fra 1963. Senere la hun skuespillerkarrieren bak seg og fant en interesse for matlaging. Etter hvert var hun tilbake på skjermen som TV-kokk. Hun er også grunnleggeren av Aunts Club som arbeider med å gi finansiell støtte til barn. St. John er nå 82 år gammel.

«Live and Let Die» (1973) – Jane Seymour («Solitaire»)

I Roger Moores første Bond-film møter 007 den mystiske spåkonen Solitaire. Solitaire spilles av den engelske skuespilleren Jane Seymour. Seymour har vunnet en rekke priser, deriblant Golden Globe og Emmy Award på 80-tallet for sine skuespillerferdigheter. I tillegg har hun mottatt den britiske imperieordenen. Tidligere i april i år opplyste Seymour ifølge Independent at hun nesten døde i 1988 som følge av akutt sykdom. Seymour har vært gift fire ganger og har fire barn. Hun er i dag 72 år gammel.

«The Man With The Golden Gun» (1974) – Britt Ekland («Mary Goodnight»)

Den svenske skuespilleren, modellen og sangeren Britt Ekland spilte 007-flammen Mary Goodnight i «The Man With The Golden Gun». Gjennom sin karriere som skuespiller spilte hun i flere filmer. Hun har også gitt ut musikk. Ekland giftet seg og har ett barn med den britiske komikeren og skuespilleren Peter Sellers som blant annet spilte inspektør Clouseau i Den rosa panteren og Dr. Strangelove. Senere hadde hun et forhold til popsangeren Rod Stewart.

Ekland har uttalt at hun angrer på kosmetiske inngrep hun fikk utført på ansiktet sitt på 90-tallet. Svensken har vært å se i Svenske Hollywoodfruer på TV. Hun er nå 80 år gammel.

Fra venstre: Barbara Bach, Lois Chiles og Carole Bouquet. Foto: Laurent Rebours / AP / NTB

«The Spy Who Loved Me» (1977) – Barbara Bach («Anya Amasova»)

I denne 007-filmen spilte Roger Moore mot den amerikanske skuespilleren Barbara Bach som spilte den sovjetiske KGB-agenten Anya Amasova. Bach spilte i flere filmer både før og etter sin Bond-opptreden. Ellers har hun drevet veldedighetsarbeid og jobbet som model. Hun giftet seg med tidligere Beatles-trommis Ringo Starr i 1981. Bach er nå 75 år gammel.

«Moonraker» (1979) – Lois Chiles («Holly Goodhead»)

I «Moonraker» drar James Bond til verdensrommet sammen med forskeren og astronauten Holly Goodhead, som spilles av amerikaneren Lois Chiles. Chiles hadde en lang film- og TV-karriere som spant seg fra 1972 til 2006. Hun jobbet også som modell. Chiles giftet seg med den amerikanske filantropen Richard Gilder i 2005. Hun er i dag 76 år gammel.

«For Your Eyes Only» (1981) – Carole Bouquet («Melina Havelock»)

Franskmannen Carole Bouquet spilte mot Roger Moore i filmen fra 1981. I likhet med andre Bond-piker har hun spilt i et utall filmer og TV-serier. Bouquet var parfymen Chanel No. 5s ansikt utad i flere år på 80- og 90-tallet. Hun fikk to barn og er i dag 65 år gammel.

Fra venstre: Maud Adams, Grace Jones og Maryam D'Abo. Roger Moore spilte Bond i «Octopussy» og «A View to a Kill». Timothy Dalton tok over rollen i «The Living Daylights». Foto: B. Walton / Alexis Duclos / Ap / NTB

«Octopussy» (1983) – Maud Adams («Octopussy»)

I «Octopussy» drar James Bond til India og møter karakteren Octopussy som spilles av svenske Maud Adams. Også hun gjorde karriere som skuespiller og kan skilte med roller i svært mange filmer og TV-serier. Adams ble født i Luleå nord i Sverige. Hun giftet seg to ganger og har i tillegg til skuespillerkarrieren jobbet som modell og i et sminkeselskap. Adams er 78 år gammel.

«A View to a Kill» (1985) – Grace Jones («May Day»)



I denne filmen ofrer Grace Jones karakter May Day livet for å redde Bond og San Fransisco fra død og ødeleggelse. Jones er en kjent skuespiller, modell og sanger. Hun ble født på Jamaica og flyttet til New York som barn. Ved siden av roller i flere filmer har hun hatt en suksessfull musikkarriere og har vunnet og vært nominert til flere prestisjefulle priser. Jones har ett barn og er i dag 74 år gammel.

«The Living Daylights» (1987) – Maryam d'Abo («Kara Milovy»)

Den britiske skuespilleren Maryam d'Abo spillte Kara Milovy i «The Living Daylights». Hun blir nesten drept av Bond, men vinner til slutt hans hjerte. D'Abo har vært profesjonell skuespiller siden 1982 da hun debuterte med filmen «Xtro». I en alder av 62 år er hun fortsatt aktiv skuespiller. Hun var gift med den britiske regissøren Hugh Hudson frem til han døde tidligere i år.

Fra venstre: Carey Lowell, Izabella Scorupco og Michelle Yeoh. Foto: Alberto Pizzoli / Steve Marcus / Vincent Thian / AFP / Reuters / AP / NTB

«License to kill» (1989) – Carey Lowell («Pam Bouvier»)

I Dalton-filmen «License to kill» deltar James Bond i krigen mot narkotika sammen med CIA-piloten Pam Bouvier som spilles av amerikaneren Carey Lowell. Lowell er kanskje best kjent for sin rolle som Jamie Ross i serien «Law and Order. Hun har også spilt i andre filmer og TV-serier og hatt stemmen til Pam Bouvier i videospillet «007 Legends». Hun har vært gift tre ganger og var gjennom en tre år lang og konfliktfylt skilsmisse med Hollywood-stjernen Richard Gere. Hun har to barn, deriblant skuespilleren Hannah Dunne. 62 år gammel er hun i dag fortsatt aktiv skuespiller

«Goldeneye» (1995) – Izabella Scorupco («Natalya Simonova»)



I Pierce Brosnans første film som James Bond er det den polsk-fødte svenske skuespilleren Izabella Scorupco som spiller 007s flamme, Natalya Simonova. Scorupco har også jobbet som modell og vært programleder i det svenske TV-programmet «Top Model Sverige». Hun har giftet seg tre ganger, deriblant med den tidligere polske ishockey-stjernen Mariusz Czerkawski. Scorupco står oppført med to barn og er i dag 52 år gammel.

«Tomorrow Never Dies» (1997) – Michelle Yeoh («Wai Lin»)

Malaysiske Michelle Yeoh spilte den kinesiske spionen Wai Lin i Brosnan-filmen «Tomorrow Never Dies». Yeoh fikk en pangstart på den internasjonale filmkarrieren med rollen som Lin. Hun har vunnet flere priser for sine skuespillerprestasjoner opp gjennom årene, deriblant en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle med filmen «Everything Everywhere All at Once» nå i 2023. Hun har i tillegg mottatt utmerkelser fra malaysiske og franske myndigheter, blant annet for å ha fremmet staten Malaysia internasjonalt gjennom sin berømmelse. Yeoh er 60 år gammel og jobber fortsatt som skuespiller.

Fra venstre: Denise Richards, Halle Berry og Eva Green. Mannen i midten er tidligere James Bond-skuespiller Pierce Brosnan. Foto: Jon Kopaloff / Dan Chung / Christophe Archambault / AFP / AP / NTB

«The World Is Not Enough» (1999) – Denise Richards («Dr. Christmas Jones»)



Amerikanske Denise Richards spiller kjernefysikeren Dr. Christmass Jones som blir i James Bonds kompanjong i «The World Is Not Enough» fra 1999. Richards har både før og etter sin Bond-opptreden spilt i en haug av filmer og TV-serier. For øyeblikket deltar hun i innspillingen av to filmer, «Angels Fallen: Warriors of Peace» og «A Walking Miracle». I 2002 giftet hun seg med skuespilleren Charlie Sheen. Paret skilte lag i 2006. Hun giftet seg på nytt i 2018. Richards har fått mye oppmerksomhet for sitt utseende, og har havnet på topplister i flere kontroversiell kåringer som er basert på nettopp utseende. Hun har tre barn og er i dag 52 år gammel.

«Die Another Day» (2002) – Halle Berry («Giacinta 'Jinx' Johnson»)



I sin siste Bond-film får Pierce Brosnan selskap av Halle Berry som spiller den amerikanske agenten Giacinta Johnson, best kjent som Jinx. Amerikanske Berry har hatt roller i flere store internasjonale filmer, deriblant filmserien «X-Men». Gjennom sin karriere som skuespiller har Berry vunnet flere priser og fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Ellers har hun engasjert seg i klima- og miljøsaker. Hun er fortsatt aktiv skuespiller og blir trolig å se på lerretet i filmen «Our Man from Jersey» som er under produksjon. Berry har vært gift tre ganger og har to barn. Hun er i dag 56 år gammel.

«Casino Royale» (2006) – Eva Green («Vesper Lynd»)

«Casino Royale» er den første filmen der Daniel Craig spiller James Bond. Med seg har han den franske skuespilleren Eva Green som spiller Vesper Lynd. Green har vært profesjonell skuespiller siden 2001 og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid i filmbransjen, deriblant en Bafta-pris. Hennes far er svensk og hennes mor er den franske skuespilleren og forfatteren Marlène Jobert. 42 år gamle Green oppgir selv at filmprodusenten Harvey Weinstein «prøvde seg på henne» i 2017, men at hun dyttet ham til side. Weinstein er dømt for flere voldtekter og overgrep.

Fra venstre: Olga Kurylenko, Bérénice Marlohe og Léa Seydoux. Foto: Joel C. Ryan / Robyn Beck / AP / AFP / NTB

«Quantum of Solace» (2008) – Olga Kurylenko («Camille Montes»)

I denne Craig-filmen slår James Bond seg sammen med den bolivianske agenten Camille Montes som er ute etter hevn. Hun spilles av den ukrainske skuespilleren Olga Kurylenko. Som 16-åring flyttet Kurylenko fra Ukraina til Paris i et forsøk på å bli modell. Senere debuterte hun som skuespiller og har siden spilt i over 20 filmer og TV-serier. Hun har vært gift flere ganger og har ett barn. Da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor slo hun fast overfor offentligheten at hun støtter Ukraina. Kurylenko er 43 år gammel.

«Skyfall» (2012) – Bérénice Marlohe («Sévérine»)

I «Skyfall» spiller den franske skuespilleren Bérénice Marlohe sex-slaven Sévérine slår seg sammen med James Bond. Marlohe startet sin profesjonelle skuespillerkarriere i 2007 og har vært aktuell i flere internasjonale og franske filmer siden. Hun studerte i ti år ved en kunstskole i Paris og hadde opprinnelig planer om å bli pianist. Marlohe er 43 år gammel.

«Spectre» / «No Time to Die» (2015/2021) – Léa Seydoux («Dr. Madeleine Swann»)

I «Spectre» og «No Time to Die» er det nok en fransk skuespiller som spiller Bonds flamme. 37 år gamle Léa Seydoux har hatt flere store roller i Hollywood og i fransk film. Hennes første store film var i «Inglourious Basterds» (2009) regissert av av Quentin Tarantino. Hun har også hatt en rolle i filmserien «Mission Impossible». I 2022 fikk ble hun ridder av Den nasjonale fortjenstorden.

