Realitystjerne og businesskvinne Paris Hilton (42) er ute med biografien «Paris: The Memoir» hvor hun åpner opp om livet i rampelyset.

Her forteller hun om hvor overrasket hun var over å se seg selv på forsiden av magasinet Playboy i 2005.

Hun hadde nemlig gjentatte ganger takket nei til tilbud fra Playboy-sjef Hugh Hefner – til og med da han tilbød henne en sum i millionklassen, skriver Business Insider.

I stedet fikk hun ingenting.

– Hadde allerede fått stempelet som «tøs»

I biografien mimrer Hilton tilbake og forteller at hun i utgangspunktet gjerne kunne tenke seg å la seg fotografere for Playboy, men at moren hennes stoppet henne.

– Selv da han tilbød en sum i millionklassen avviste jeg det, fordi jeg visste at moren min ville miste forstanden, og fordi jeg allerede hadde blitt stemplet som en tøs etter sex-videoen. Jeg følte at en Playboy-forside ville sementer det i folks sinn, skriver Hilton i biografien.

I 2004 ble en sex-video Hilton lagde med eks-kjæresten sin lekket til offentligheten, og var med på å øke seksualiseringen av den da 23 år gamle realitystjernen.

Ingen konfronterte Hugh Hefner

Plutselig dukket Paris Hilton opp på forsiden av Playboy-magasinet – uten at hun selv visste om det eller fikk noen penger for det. Foto: Faksimile / Playboy

Selv om hun sa nei, ville Hefner ha Hilton på coveret. Og i 2005 dukket hun opp på forsiden iført et rødt korsett og svarte nettingstrømper.

– Ingen ble veldig overrasket over å se meg på forsiden av Playboy, skriver hun.

– Bortsett fra meg. Jeg ble overrasket. Og ikke på en god måte.

Hefner hadde nemlig kjøpt rettighetene til bildene fra en gammel photoshoot som aldri ble publisert. Disse brukte han i forbindelse med at Playboy ga Hilton tittelen «Sex Star of the Year Award» (Årets sex-stjerne, journ.anm).

– Jeg ser for meg at det solgte bra fordi folk forventet å se meg naken inne i bladet. Men overraskelse «suckers». De fikk ingenting. Og det gjorde ikke jeg heller.

Det hele fikk derimot ingen konsekvenser for Hefner eller Playboy.

– Foreldrene mine var forbannet, og jeg gråt. Men ingen av oss konfronterte ham, fordi man gjorde bare ikke det, fortsetter hun.

Avdøde Playboy-sjef Hugh Hefner (t.v.) sammen med Paris Hilton (t.h.) under en Halloween-feiring i 2007. Foto: James Trevenen / Playboy / AP / NTB

Hotellarving

Hilton var på tidlig 2000-tallet en av verdens mest kjente sosialiteter.

Hun var en av Hollywoods hotteste «it-jenter», og gjorde stor suksess med realityserien «The Simple Life», sammen med bestevenninnen Nicole Richie, hvor de fikk seg jobb for å se hvordan det var å leve som arbeiderklassen.

Hennes oldefar er Conrad Hilton, grunnleggeren av hotellkjeden Hilton.

Hun har også norske aner, da hennes tippoldefar utvandret til USA fra slektsgården Hilton søndre ved Kløfta på Romerike i 1870.

I 2021 giftet hun seg med finansmannen Carter Reum (42), og i januar i år sa paret velkommen til deres første barn, som har fått navnet Phoenix Barron Hilton Reum.