Atle Antonsen kommer tilbake til «Kongen befaler»

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Warner Bros. Discovery, Hanne McBride, til VG.

– På generelt grunnlag er vi ikke tilhengere av å kansellere innhold. Vi er heller ikke tilhengere av å kansellere personer fra TV-skjermen og offentligheten. Det skal være rom for tilgivelse av folk som har begått feil og bedt om unnskyldning, sier McBride.

Antonsen er tilbake som programleder i høst. Programmet sendes på TV Norge.

– Samtidig er publikums tillit avgjørende for opplevelsen av det de blir servert, og det er kanskje det viktigste hensynet vi som kringkaster må ta, sier hun.

Antonsen ble politianmeldt for å ha sagt til Sumaya Jirde Ali at «du er for mørk/mørkhudet til å være her» da de møttes på utestedet Bar Boca i Oslo i oktober i fjor. Ali anmeldte Antonsen for hatefulle ytringer i november. Saken ble henlagt.

Antonsen har beklaget hendelsen og sagt at han skammet seg noe voldsomt.

Han trakk seg fra både «Kongen befaler» og P4-programmet «Misjonen», som han har med Johan Golden. Antonsen var tilbake i «Misjonen» i januar.

Bård Ylvisåker tok over programlederrollen i «Kongen befaler» etter Antonsen. Han og broren Vegard Ylvisåker går nå over til TV 2, melder kanalen.