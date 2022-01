I en ny dokumentarserie, som har premiere på den amerikanske TV-kanalen A&E 24. januar, beskrives Playboy-grunnlegger Hugh Hefner som en vampyr som manipulerte unge kvinner til å ta del i nedverdige orgier.

Det skriver The Daily Mail.

Leide inn «stygge» prostituerte

I serien, som har fått navnet «Secrets of Playboy», intervjues blant annet Hefners ekskjærester Holly Madison og Sondra Theodore, og tidligere «Bunny Mother» PJ Masten.

Holly Madison har tidligere beskrevet tiden i Playboy-huset som et mareritt, og gjentar historiene sine i dokumentarserien.

Playboy-huset beskrives i serien som en lurvete lekeplass for narkotikabruk, seksuelle overgrep og til og med bestialitet.

Den nå 65 år gamle Theodore forteller at det ble arrangert gruppesex fem kvelder i uken i det beryktede herskapshuset.

Det hevdes også at Hefner ukentlig arrangerte det han kalte «Pig Nights», hvor han betalte rundt et dusin «stygge» prostituerte for å ha sex med vennene sine – etter at de hadde blitt sjekket for sykdommer av en lege.

– Han trodde virkelig at han eide disse kvinnene

Dokumentaren er hittil den mest fordømmende skildringen av den nå avdøde Hugh Hefner og hans Playboy-selskap, hvor både tidligere nære medarbeidere og Playboy-kvinner er intervjuet.

Miki Garcia, en tidligere direktør for Playmate-kampanjer i Playboy-magasinet, beskriver det hele som en kult.

Saken fortsetter under bildet.

Ployboy-modell og Hugh Hefners (i midten) ekskjæreste, Holly Madison (t.v), beskriver tiden i Playboy-huset med Hefner som et mareritt. Her avbildet sammen med annen Playboy-modell Bridget Marquardt (t.h). Foto: Valery Hache / AFP / NTB

– Kvinnene hadde blitt «groomed» til å tro at de var en del av en familien. Han trodde virkelig at han eide disse kvinnene.

Videre sier Garcia at de opplevde både overdoser og selvmord blant Playboy-modellene.

Dopet ned kvinner som et «nødvendig onde»

Narkotikaen fløt ifølge dokumentaren fritt i huset, og det hevdes at det fantes et eget «pulverrom» hvor det lå en haug med kokain. Stoffet var så allment tilgjengelig at en av Hefners pudler ble avhengig av det og pleide å slikke det av gulvet, hevder Theodore.

Lisa Loving Barrett, Hefners assistent på slutten av 1970- og 80-tallet, sier i serien at Hefner hadde et lager av Quaaludes, et kraftige beroligende middel.

I Playboy-huset var stoffet kjent som «lårspredere» og ble sett på som et «nødvendig onde» fordi de fikk kvinner til å gjøre hva som helst, sier Barrett.

Var fascinert av Manson

Sondra Theodore sier hun følte seg som en sirkusinstruktør som hver dag satte opp det samme showet for Hefner hver dag.

Showet Theodore viser til, er orgiene Hefner arrangerte fem ganger i uka.

– Det var det samme manuset: «Velkommen til familien, vi omfavner deg». Det hele var løgn. Jeg så jente etter jente dukke opp, frisk og nydelig, men skjønnheten deres ble bare vasket bort. Vi var ingenting for ham. Han var som en vampyr. Han sugde livet ut av disse jentene i flere tiår.

I serien kommer også Theodore med en mulig kilde til Hefners kvinnesyn.

Hun hevder nemlig at Hefner var veldig fascinert av Charles Manson, og mener det er mange likheter mellom hvordan Manson og Hefner brukte tvangskontroll på.

Forgrep seg på dyr

Dokumentaren avslører også hvordan Hefners seksuelle interesser noen ganger gikk over i enda mer skummelt territorium.

Ifølge Theodore fersket hun ham en gang mens han befølte hunden deres.

Da skal Hefner ha forsvart seg med at også hunder har seksuelle behov.

En mer urovekkende hendelse skjedde med 70-talls poronstjernen Linda Lovelace.

Ifølge Theodore lo alle av Lovelace da hun full og dopet gikk ut av limousinen ved Playboy-huset. Der skal hun ha blitt tvunget inn i en orgie med Hefner og hans venner.

Deretter skal en schæferhund ha dukket opp, og Lovelace skal ha blitt tvunget til å utføre oralsex på den mens Hefner og vennene hans så på.