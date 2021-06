Den frittalende skuespilleren sier i et intervju med magasinet Platinum, gjengitt av Daily Mail at hun aldri kommer til å legge seg under kniven igjen etter et mislykket inngrep i leppene utført i Paris for nesten 30 år siden.

– Det ødela utseendet mitt og ansiktet. Det var den største tabben i mitt liv, sier hun om inngrepet, som var med den permanente filleren Artecoll. Stoffet var svært populært på 1990-tallet, men er i dag svært lite brukt, da det anses som risikabelt.

Hun avslørte at hun de siste årene har måttet ta flere smertefulle steroid-injeksjoner for å «smelte» det i utgangspunktet permanente Aartecoll-stoffet i leppene.

Britt Ekland i 1974, samme år som hun ble verdenskjent for rollen som Mary Goodnight i Bond-filmen Mannen med den gylne pistol, der hun spilte sammen med Roger Moore. Foto: Str / AP

– Alle har sin rett til å velge å operere seg. Jeg gjorde alle operasjonene da jeg var i 50-årene, men ville ikke gjort det igjen. Jeg har ingen plan om å se annerledes ut enn jeg gjør nå, sier hun til Platinum.

I fjor fortalte hun «Good Morning Britain» at hun sluttet med kosmetiske inngrep da hun skjønte at det ikke ville hjelpe henne i å skaffe nye filmroller og at det ikke bidro til å få henne til å se bedre ut.

– Jeg føler meg mye bedre nå, bedre enn på mange år. Å bli eldre skjer med alle og det er meningsløst å klage på det eller ønske at man kunne endre seg, sier skuespilleren, som trolig er mest kjent for sin rolle i James Bond-filmen «The Man With The Golden Gun» fra 1974.

Hun var også med i serien «Svenske Hollywoodfruer» som gikk på TV3 i en årrekke.

Ekland var gift med skuespilleren Peter Sellers mellom 1964-1968. Hun var også i et forhold med popsangeren Rod Stewart i flere år på 1970-tallet