Den amerikanske skuespilleren Tanya Roberts er gått bort, melder flere amerikanske medier.

På julaften ble Roberts fraktet til sykehus etter at hun kollapset under en gåtur med hunden sin. Hun ble fraktet til sykehus i Los Angeles, og senere lagt i respirator.

Søndag kom beskjeden om at livet ikke sto til å redde.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, men til USA Today forteller hennes venn og PR-agent, Mike Pingel, at det ikke er corona-relatert.

– Det kom ut fra ingenting, det var veldig plutselig, sier Pingel til USA Today.

65-åringen er best kjent for sin rolle som Stacey Sutton i James Bond-filmen «A View to a Kill» fra 1985, hvor Roger Moore spilte den britiske agenten 007. Hun er også kjent fra tv-seriene «That '70s Show» og «Charlie's Angels».

Roberts ble født i New York under pikenavnet Victoria Leigh Blum i 1955. Hun var gift med manusforfatter Barry Roberts, som døde i 2006.