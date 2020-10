Bond-pike forfulgt og truet av dansk mann: – Hun er livredd

Bond-skuespiller Naomie Harris (44) sliter med traumer etter å ha blitt forfulgt og truet av en fremmed mann utenfor hjemmet sitt i London.

Den 37 år gamle danske landbruksarbeideren fulgte etter Harris og dukket opp utenfor døren hennes gjentatte ganger. Harris, som spiller Miss Moneypenny i «Skyfall, Spectre» og den kommende bond-filmen «No Time To Die», sliter med panikkanfall og søvnløshet etter hendelsene.

– Han står utenfor døren min

Til Daily Mail forteller Harris’ venninne om kvelden 28. februar da mannen dukket opp mens de snakket sammen på telefonen.

– Hun sluttet plutselig å snakke før hun omsider hvisket «han som forfølger meg står utenfor døren min», forteller venninnen til Daily Mail.

Ifølge venninnen har Harris byttet lås og oppgradert overvåkningsutstyret rundt huset. Hun ber også taxisjåfører følge med henne til hun har låst seg inn i huset.

– Hun føler seg ikke trygg og sliter veldig med å sove, sier venninnen.

Mottok flere brev

Mannen ble dømt til husarrest og er under oppsyn av britiske «stalking centre», som overvåker straffedømte forfølgere. Under høringen skal mannen tårefylt ha bedt Harris om unnskyldning og hevdet at han aldri ønsket å skade henne.

Harris skal ha mottatt flere brev av svært seksuell natur fra mannen. Brev han selv betegner som kjærlighetsbrev. Han har innrømmet forfølgelsen av både Harris og hennes mor, og må tilbringe 50 dager på et rehabiliteringssenter hvor han må gå til psykolog.

I tillegg er han dømt til 12 måneder husarrest, og kan ikke bevege seg mer enn 37 kilometer fra sin egen bolig. Mannen er også pålagt 300 timer ulønnet arbeid, til dels for å unngå total isolasjon.

Video: Harris er å se i den kommende filmen «No Time To Die»: