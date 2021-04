USA er det landet i verden som har blitt hardest rammet av coronaviruset, både når det kommer til smitte og dødstall.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har USA hatt over 30 millioner smittetilfeller og 568.000 dødsfall.

Den amerikanske rockestjernen, Ted Nugent (72), har tidligere uttalt at pandemien kun er en bløff, at den ikke er «en ordentlig pandemi». Vaksinene skal visst nok heller ikke være ekte. I tillegg har han rast mot offentlige smitteverntiltak, og uttalt at coronadødstallene var oppblåst.

– Amerika kommer ikke til å stole på myndighetene før demokrater som Hillary Clinton og Barack Obama blir fengslet, sier Nugent ifølge Forbes.

– Trodde jeg skulle dø

Tirsdag meldte flere medier, blant annet USA Today, at artisten selv hadde blitt smittet av covid-19.

I en video på Facebook, der han starter med å si at «alle har rådet meg til ikke å komme med denne kunngjøringen», bekrefter nå artisten at han er coronasyk, etter å ha opplevd symptomer i over ti dager.

72-åringen skal ha vært tett i hodet og hatt smerter i kroppen.

– Jeg kunne så vidt krabbe ut av senga. Jeg trodde jeg skulle dø, sier artisten.

Våpenelsker

Nugent, som også er kjent som «The Nuge» og «Motor City Madman», er født og oppvokst i Detroit, Michigan.

Av hans mest kjente sanger er «Strangehold», «Wang Dang Sweet Poontang», «Cat Scratch Fever», «Great White Buffalo», «Wango Tango» og «I Just Wanno Go Hunting».

Ser man bort ifra den imponerende musikkarrieren, har Nugent i løpet av de siste årene blitt mer kjent for sitt politiske engasjement.

Han er blant annet medlem av NRA (National Rifle Association) og kjemper hardt for våpenrettigheter i USA.