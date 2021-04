Ifølge TMZ gikk den amerikanske musikeren bort på et sykehus i Connecticut. Helsepersonell skal ha rykket ut etter å ha blitt tilkalt til en akuttsituasjon.

TMZ skriver at dødsårsaken fortsatt er uklar, men omtaler bortgangen som brå og uventet.

Steinman er kjent for låter som «I'd Do Anything for Love», «Total Eclipse of the Heart», «Dead Ringer for Love» og «It's All Coming Back to Me Now».

Han har også skrevet og produsert flere sanger for Bonnie Tyler, som blant annet «Total Eclipse of the Heart».

På Twitter er det flere som har benyttet de siste dagene til å hylle den avdøde legenden. En av dem er Bonnie Tyler.

– Jim skrev og produserte noen av de mest ikoniske rockesangene noen sinne, og jeg var ekstremt privilegert som fikk noen av dem. Jeg vil alltid være takknemlig for å ha fått jobbet med ham, og bli kjent med ham. Hvil i fred, Jim, min venn, skriver artisten.

I 2006 ga den amerikanske superstjernen Meat Loaf og norske Marion Ravn ut Steinmans powerballade «It's All Coming Back to Me Now» som singel. Låta, som er Meat Loafs hittil siste store hit, oppnådde listeplasseringer i en rekke land, med blant annet en førsteplass i Norge og topp ti-plasseringer i både England og Tyskland.