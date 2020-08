Ewan McGregor skilles etter 22 år – må gi ekskona halve formuen

Tre år etter nyheten sprakk om at skuespilleren Ewan McGregor (49), kjent for filmer som «Moulin Rouge», «Trainspotting» og «The Impossible», skulle separeres fra kona Eve Mavrakis (54) etter 22 års ekteskap, er eksparet kommet til enighet.

I 2017 kom MgGregor i medienes søkelys da han i 2017 ble tatt på fersken mens han kysset sin daværende skuespillerkollega Mary Elizabeth Winstead (35). Da var han fremdeles gift med Mavrakis.

Et av de siste offisielle bildene av Eve Mavrakis og Ewan McGregor, tatt i april 2017. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Siden separasjonen har McGregor og Mavrakis, som sammen har døtrene Clara (24), Jamyan (19), Esther (18) og Anouk (9), ligget i bitter rettsstrid. Og resultatet er blitt en dyr affære for skuespilleren, ifølge rettsdokumenter People har fått innsyn i:

Som følge av at de tidligere har blitt enige om å skulle dele eiendelene sine likt, er Mavrakis blitt tilkjent halve formuen som McGregor har bygget opp etter flere film- og TV-roller i løpet av deres ekteskap. Dette inkluderer de 26,4 millioner kronene han tjente på hovedrollen i familiefilmen «Christopher Robin», til tross for at de da hadde separert seg året i forveien.

Det kommer også frem at skuespilleren må betale tett opp mot 132.000 kroner i barnebidrag samt 316.000 kroner i økonomisk støtte til sin ekskone månedlig. Hun tar dessuten med seg fem biler, samt tildeles eksparets hjem i Los Angeles til en verdi av nærmere 80 millioner kroner.

Så skal det sies at McGregor beholder den resterende bilsamlingen på 30 kjøretøy. All inntekt han har tjent på filmer og TV-serier han har gjort siden «Christopher Robin» vil ikke være omfattet av skilsmisseavtalen.