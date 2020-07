TV-legenden Regis Philbin døde av hjerteinfarkt

Philbin var en kjent programleder, skuespiller og sanger, og ble ofte omtalt som «den hardest arbeidende mannen i showbiz». Han har blant annet vært programleder for den amerikanske versjonen av «Vil du bli millionær?» og første sesong av «America's Got Talent».

I en uttalese som er gjengitt av People skriver familien følgende:

«Hans familie og venner er evig takknemmelig for den tid vi har fått tilbringe sammen med han - for hans varme, hans legendariske humor, og hans unike evne til å gjøre hver dag til noe verdt å snakke om. Vi takker hans tilhengere og hans beundrere for støtten i løpet av hans karriere på over 60 år.»

Nettstedet TMZ skriver at Philbin døde av hjerteinfarkt hjemme hos seg selv, men dette er foreløpig ikke bekreftet offisielt.