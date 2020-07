Fleetwood Mac-stjernen Peter Green er død

Det er familiens advokat som bekrefter dødsfallet i en pressemelding:

«Det er med stor sorg at familien til Peter Green må meddele at han døde denne helgen. Stille og roligt sovnet han inn. Flere opplysninger vil komme på et senere tidspunkt.»

Dødsårsaken er fremdeles ukjent, skriver Sky News.

Peter Green var en engelsk blues-rockegitarist og låtskriver. Han vil nok først og fremst bli husket for å ha grunnlagt det britiske/amerikanske bandet Fleetwood Mac i London i 1967 sammen med trommeslager Mick Fleetwood og bassist John McVie. Bandet ble snart utvidet med slidegitaristen Jeremy Spencer.

Gitaristen Peter Green, her i 2001. Foto: AP/Mark Lennihan/NTB Scanpix

Gjennombruddet



I februar 1968 gav de ut albumet «Fleetwood Mac» og i august «Mr. Wonderful». Green huskes for låter som «Albatross», «Black Magic Woman» og «Oh Well». Green slet i perioder med en psykisk lidelse og narkotikabruk, noe som skapte vansker for karrieren hans.

VIDEO: Sammen med Fleetwood Mac fremfører Peter Green «Black Magic Woman» live i 1970

I 1970 valgte Green å forlate bandet som totalt har solgt 100 millioner album. Etter at han sluttet, endret gruppens musikkstil seg fra blues til mer mainstream rock- og popmusikk.

– Fikk meg til å kaldsvette

Til tross for at han trakk seg ut tre år etter at bandet ble dannet, sa trommeslager Mick Fleetwood til AP i 2017 at Green fortjener en stor del av æren for bandets suksess.

– Peter ble spurt om hvorfor han kalte bandet Fleetwood Mac. Han sa: Vel, jeg regnet med at jeg kanskje ville gå videre en eller annen gang, og jeg ville gjerne at Mick og John (McVie) skulle ha et band. Det var det – det viser hvor sjenerøs han var, sa Fleetwood, som beskriver Green som en som stakk seg ut i en periode preget av mange store gitarister.

I 1998 ble Green innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame sammen med de øvrige medlemmene av Fleetwood Mac.

– Han har den fineste tonen jeg noen gang har hørt. Han var den eneste som fikk meg til å kaldsvette, sa blueslegenden B.B. King en gang om Green.