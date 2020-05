Midt på lyse dagen på et motell i Texas kunne man høre lyden av et høyt smell utenfor rom 158. En av de ansatte på motellet trodde at det var lyden av et bilhjul som hadde punktert, men det viste seg å være noe langt mer alvorlig enn det: Popstjernen Selena hadde blitt skutt i ryggen av Yolanda Saldívar, som en gang var hennes største fan.

I full panikk løp Selena ned til resepsjonen mens blodet begynte å renne nedover ryggen hennes.

Flere av de ansatte på motellet så at Saldívar komme løpende etter henne.

– Hun løp bak Selena, pekte pistolen sin mot henne, skrek og kalte henne «bitch», sa en av vaskehjelpene på motellet til nyhetsbyrået AP.

– Se hva jeg har gjort mot min beste venn

Selena rakk å løpe ned til resepsjonen og spørre om hjelp, men så kollapset hun på gulvet. Kulen fra pistolen hadde truffet en livsviktig arterie og etter hvert sluttet hjertet hennes å banke.

Selena huskes fortsatt som «dronningen av tejano-musikk». Her var hun under en konsert i Houston i 1993. Foto: AP

Den unge popstjernen ble hastet til sykehuset med ambulanse, men livet hennes stod ikke til å redde. Selena ble bare 23 år.

Det tok ikke lang tid før politiet fant ut hvem som stod bak det sjokkerende mordet. Da de kom til motellet satt Yolanda Saldívar i bilen sin og truet med å skyte seg selv.

På opptakene fra den dramatiske politiaksjonen kunne man høre at Saldívar hadde sterk skyldfølelse for det hun hadde gjort.

– Jeg vil ikke leve lenger. Jeg fortjener ikke å leve lenger etter det jeg har gjort. Se hva jeg har gjort mot min beste venn, sa hun ifølge Washington Post.

Man kan spørre seg hvordan det som en gang var et vennskap endte med sjalusi, besettelse og til slutt mord.

Ble sammenlignet med Madonna

Noen år tidligere hadde Yolanda Saldívar vært på en av konsertene til Selena og blitt trollbundet av talentet til den vakre sangstjernen.

Hun overtalte faren hennes, Abraham Quintanilla, til å bli leder for en av Selenas lokale fanklubber.

På dette tidspunktet var Selena Quintanilla bare 20 år, men hun hadde allerede blitt så kjent i USA og Mexico at hun kun gikk under fornavnet Selena.

Selena var vokalist i bandet Selena y los dinos, som lagde såkalt tejano-musikk, en livlig musikkform som er inspirert av mariachi, polka og vals. Tidlig på 90-tallet vant Selena og bandet en Grammy Award for «beste meksikansk/amerikanske album» og hun ble kalt «Mexicos svar på Madonna».

Det var tydelig at Selena hadde erobret det latinamerikanske publikumet, og i årene som kom skulle hun satse på et internasjonalt gjennombrudd.

I tillegg til sine fengende sanger ble Selena også kjent som et moteikon. Hun begynte å designe klær sammen med designeren Martin Gomez og åpnet to klesbutikker i Texas.

Når Yolanda Saldívar hadde vunnet Selenas tillit, ble hun oppgradert fra leder av en av fanklubbene hennes til butikksjef for begge klesbutikkene.

– Var hevngjerrig og eiesyk

I starten var Selena og Saldívar nære venner og Saldívar var hennes mest lojale fan. Men etter hvert begynte hun å leve livet sitt gjennom Selena og vennskapet ble til en besettelse. Saldívar forgudet sin karismatiske venninne, og stilte opp for henne uansett hva.

Yolanda Saldívar sitter fortsatt i fengsel for drapet. Foto: Reuters

På et tidspunkt var soverommet til Saldívar så overfylt med bilder av Selena at romkameraten hennes ble skremt og flyttet ut, ifølge Texas Monthly.

Flere av vennene til Selena prøvde til og med å advare henne mot Saldívar. En av designerne som hadde jobbet med Selenas klesmerke, sa til Washington Post at han sa opp stillingen sin fordi han ikke taklet å jobbe med henne.

– Hun var veldig hevngjerrig og eiesyk overfor Selena. Hun kunne bli veldig sint hvis man ikke gjorde som hun sa, sa han.

Da det kom frem at Saldívar hadde underslått penger over lengre tid fra flere av Selenas selskaper, hadde Selena fått nok.

Hun så seg nødt til å si opp Saldívar, og først så det ut til at Saldívar tok oppsigelsen med knusende ro. Men bak fasaden boblet sinnet i Saldívar. Hun hadde blitt kraftig avvist av venninnen hun hadde viet livet sitt til, og dagen etter brøt helvetet løs.

Ble dømt til livstid i fengsel

Saldívar ba Selena om å komme til motellrommet sitt for å gi henne noen dokumenter, men da Selena var på vei ut av døra igjen tok Saldívar opp en pistol og skjøt kvinnen som en gang var hennes beste venn.

Den dagen ble slutten på Selenas amerikanske drøm og starten på et liv bak murene for Saldivar.

Saldivar ble dømt til livstid i fengsel og kommer ikke til å få mulighet til å bli løslatt på prøve før i 2025.

Selenas tragiske dødl sendte sjokkbølger gjennom USA og Mexico, og etter nyheten kom ut strømmet tusener av fans til butikkene hennes, til motellet der hun ble drept og til graven hennes.

Den sørgende fansen hyllet idolet sitt med blomster og hilsener, og radiostasjoner landet over spilte sangene hennes.

Ville bli husket som et godt forbilde

Selenas foreldre, Abraham og Marcela, under en minnekonsert for datteren i Houston i 2005. Foto: Brett Coomer/AP

I 1997 ble også livet hennes filmatisert gjennom filmen «Selena». Jennifer Lopez spilte rollen som den sprudlende tejano-dronningen, noe som ble hennes gjennombrudd som skuespiller.

Selena ble ikke bare kjent for musikken og klærne hun designet, men også for sin varme og jordnære personlighet.

I et intervju med People i mars i år fortalte moren hennes Marcella (76) om en gang Selena ga bort skoene sine til en fan.

– Denne jenta likte så godt skoene hun hadde på seg, så da tok Selena dem av seg og ga dem til henne. Det var så godhjertet hun var. Hvis du sa noe negativt om noen, trakk hun frem noe positivt. Hun likte ikke negativitet... Hun hadde et stort hjerte, sa hun.

Etter Selena døde dukket et gammelt intervju av henne opp igjen på nettet. I det påfallende aktuelle intervjuet spurte reporteren J.R Castilleja henne om hvordan hun vil bli husket etter sin død.

– Jeg vil bli husket ikke bare som en underholder, men som en person som brydde seg og ga mitt beste. Jeg prøvde å være et så godt forbilde og person som mulig, og jeg prøvde å hjelpe til, sa hun.

