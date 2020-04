Anna Nicole Smith kan sies å være 90-tallets svar på Kim Kardashian. Hun hadde sitt eget realityshow, spilte åpenbart på sex og skilte seg ut fra de andre modellene på 90-tallet med sitt platinablonde hår og sin formfulle kropp.

Karrieren hennes som modell og skuespiller begynte i 1992, da hun ble kjent med Hugh Hefner og havnet på forsiden av Playboy.

Her til lands ble Smith først kjent da hun prydet Hennes og Mauritz sin julekampanje i 1993.

De store plakatene av Anna Nicole i bare undertøyet hang langs veier med mange bilister, og mange mente at bildene var så iøynefallende at de fikk menn til å kjøre av veien.

Året etter fikk den vakre blondinen sin første filmrolle, og mye tydet på at hun hadde en lysende karriere foran seg. Men pengene lot antageligvis vente på seg, for i 1994 giftet hun seg med den styrtrike 63 år eldre oljemilliardæren James Howard Marshall II.

I 1993 skapte Anna Nicole overskrifter også her til lands. Foto: Foto: Knut Falch/NTB Scanpix

Forsvarte det uvanlige ekteskapet

På dette tidspunktet var Anna Nicole 26 år og Marshall var 89 år – noe som fikk mange til å lure på hva hun ville ha ut av ekteskapet.

For hvorfor ville en 26-åring gifte seg med en mann som kunne vært bestefaren hennes? I et intervju med Larry King i 2002 sa Anna Nicole at han var den snilleste mannen hun hadde møtt, og at hun elsket ham for alt han hadde gjort for henne og sønnen hennes.

– Jeg var ikke fysisk forelsket på den måten at jeg tenkte at han hadde en så «hot» kropp, men jeg elsket ham så mye for alt han hadde gjort for meg og sønnen min. Jeg hadde aldri opplevd en slik kjærlighet før, sa hun til Larry King.

Den amerikanske modellen møtte oljemogulen da hun jobbet som stripper på et utested i Houston noen år tidligere.

Han skal ha falt hodestups for den unge blondinen, og ba henne om å gifte seg med ham flere ganger før hun endelig sa ja.

Bryllupet ble holdt i White Dove Wedding Chapel i Texas i 1994, og på bildene fra bryllupet kan man se at Marshall på denne tiden satt i rullestol.

Stakk av etter bryllupet

Lykken ble dessverre kortvarig for 89-åringen, for ifølge People dro Anna Nicole til utlandet rett etter bryllupsfesten var over.

– Ha det kjære, jeg skal til Hellas, skal hun ha sagt.

Ekteskapet varte heller ikke lenge, for bare 14 måneder senere døde Marshall. Da begynte en årelang lang arvestrid for Anna Nicole.

Hun ble ikke ført opp i testamentet til milliardæren, men hevdet at hun hadde blitt lovet at hun skulle arve halvparten av formuen hans.

Til slutt var det sønnen til Marshall som arvet alt, og Anna Nicole fikk ikke et rødt øre, ifølge VG.

De neste årene spilte Anna Nicole mindre roller i serier som «The Naked Truth» og «Ally McBeal», og i 2002 fikk hun sin egen realityserie, «The Anna Nicole Show».

I serien fikk seerne et innblikk i hennes hverdag med sønnen Daniel Wayne Smith, som hun fikk da hun var bare 19 år gammel.

Graviditet skapte full forvirring

I 2006 avslørte modellen at hun var gravid igjen, men så oppstod det mye forvirring rundt hvem som var faren til barnet.

Den ettertraktede modellen hadde hatt mange forhold opp gjennom årene, og etter hun kunngjorde at hun var gravid, hevdet flere av hennes tidligere flammer at de kunne være barnets far.

Anna Nicole mente at det var hennes daværende kjæreste, advokaten Howard Stern, som var faren til barnet. Etter datteren Dannielynn ble født, viste imidlertid en DNA-test at det var kjendisfotografen Larry Birkhead som var faren.

Det er Larry Birkhead som nå har foreldreansvaret for datteren Dannielynn, som han fikk sammen med Anna Nicole. Her var de sammen i 2019. Foto: Foto: Robin Marchant/AFP

Forfulgt av tragedier

Anna Nicole hadde allerede opplevd mye motgang, men det samme året som datteren ble født skjedde hennes livs største tragedie.

Da sønnen Daniel skulle besøke Anna Nicole på sykehuset etter hun hadde født, døde han ved siden av sykehussenga til moren, bare 20 år gammel.

Det tragiske dødsfallet førte til mange spekulasjoner, men obduksjonsrapporten viste at 20-åringen døde av en pilleoverdose.

Anna Nicole skal ha blitt helt knust av sønnens plutselige død, og i ettertid sa Larry Birkhead til Abc News at det toppet seg i sønnens begravelse.

– I begravelsen prøvde hun å klatre ned i kisten med ham. Hun kunne se en sky på himmelen som hun syntes lignet på han, og sa at hun ville være sammen med ham, sa Birkhead.

Led av samme tragiske skjebne

Daniel ble begravet på Bahamas, men bare noen måneder senere døde Anna Nicole selv av den samme tragiske årsaken som sønnen.

Hun kollapset på et hotell i Florida og ble fraktet til sykehus, men livet hennes stod ikke til å redde. Senere kom det frem at hun hadde tatt ni forskjellige medisiner dagene før hun døde.

Det tragiske dødsfallet vekket oppsikt verden over, og Anna Nicole føyde seg inn i rekken over kjendiser som gikk bort så alt for tidlig.

Modellen ble bare 39 år, i likhet med sitt store forbilde, Marilyn Monroe. I flere intervjuer fortalte Anna Nicole at hun identifiserte seg med 50-tallsikonet.

– Jeg og Marilyn har et spesielt bånd. Jeg har gått gjennom så mye av det samme som henne, og jeg vil bare videreføre hennes legende, sa hun i ett av intervjuene.

Anna Nicole Smith ble gravlagt ved siden av sønnen Daniel på Bahamas. Foto: Foto: Robert Sullivan/AP

