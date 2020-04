Netflix dropper omstridt Peter Madsen-dokumentar

Peter Madsen ble i 2018 dømt til livstid i fengsel for brutale drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Nå dropper strømmetjenesten Netflix å vise den omstridte dokumentaren «Into the Deep», som følger Madsen tett fra 2016 til tiden der han blir pågrepet for drapet på Wall.

I etterkant har flere av de de som deltar i dokumentaren bedt om å bli sladdet eller klippet bort. Netflix vil imidlertid ikke si om dette er bakgrunnen for at de ikke lenger vil vise filmen, melder det svenske tv-programmet Kulturnyheterna på SVT.

Sterke inntrykk

Dokumentaren hadde premiere på Sundance-festivalen i januar i år og skal ifølge flere medier ha gjort sterkt inntrykk på publikum.

Filmanmelderen Niels Jakob Kyhl Jørgensen sier til Danmarks Radio at han ikke kan huske å ha sett en dokumentar som har gjort så sterkt inntrykk.

– Det er nok den mest sensasjonelle drapssaken i Danmark, og det gjør den også til en ekstremt oppslukende og gripende dokumentar. Og det kunne man merke i salen – folk var totalt grepet av den forferdelige historien. Og den fortelles på en meget sterk måte, sier han.

– Menneskelig rovdyr



I en av de siste scenene av filmen snakker Peter Madsen om muligheten for at han selv er en seriemorder.

– Det er en mulighet for at du egentlig har kommet borti et menneskelig rovdyr, sier han til filmskaper Emma Sullivan.

Uttalelsen skjedde bare få timer før han dro ut på sjøen med den svenske journalisten Kim Wall i sin hjemmelagede ubåt den 12. august 2017.

Bare Peter Madsen kom tilbake i live. Kim Wall ble 29 år.

Drapssaken, som fikk stor oppmerksomhet over hele verden, blir omtalt som et av de mest brutale i dansk historie.