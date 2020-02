Den danske oppfinneren Peter Madsen (49) soner livstidsstraff for drapet, mishandlingen av og parteringen av den svenske journalisten Kim Wall.

Wall ble drept 12. august 2017 da hun skulle lage reportasje om en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som ble bygget av Madsen. Wall ble 29 år.

Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Drapssaken, som fikk stor oppmerksomhet over hele verden, blir omtalt som et av de mest brutale i dansk historie.

Ny dokumentar



I en ny dokumentar om drapssaken, som kun er vist på Sundance Festival, får man se et intervju gjort med Madsen få timer før drapet.

I intervjuet sier den drapsdømte dansken følgende:

– Det er en mulighet for at du egentlig har kommet borti et menneskelig rovdyr, sier han mens han stirrer på filmskaper Emma Sullivan, skriver Vulture.

Sullivan hadde i ett år fulgt Madsen for å dokumentere hans liv som bygger av ubåter og raketter. Da Madsen ble pågrepet og siktet for drapet på Wall ble planene endret.

Dokumentaren «Into the Deep» vil bli vist på Netflix i løpet av 2020.



SE VIDEO: Dette er Peter Madsen-saken:

– Granatsjokk



Filmanmelderen Niels Jakob Kyhl Jørgensen sier til Danmarks Radio at han ikke kan huske å ha sett en dokumentar som har gjort så sterkt inntrykk.

– Det er nok den mest sensasjonelle drapssaken i Danmark, og det gjør den også til en ekstremt oppslukende og gripende dokumentar. Og det kunne man merke i salen – folk var totalt grepet av den forferdelige historien. Og den fortelles på en meget sterk måte, sier han.

Ifølge Jørgensen får man se opptak av hvordan de frivillige som jobbet på Madsens ubåtverksted reagerte på nyheten om at ubåten UC3 Nautilus hadde forsvunnet.



Banket i fengsel



Etter at Madsen ble dømt for drapet på Wall har dansken vært nødt til å bli flyttet til et annet fengsel etter å ha blitt angrepet av medfanger.

I midten av februar i fjor ble han angrepet inne i Herstedvester Fængsel. Angrepet ble uført med et hjemmelaget våpen, ifølge Ekstrabladet.

For to uker siden ble det kjent at Madsen hadde giftet seg med den russiske kvinnen Jenny Curpen (39). Hun er opprinnelig fra Moskva, men bor nå i Finland.

Curpen omtales som en russisk aktivist, journalist og kunstner. I 2013 fikk hun innvilget politisk asyl i Finland. Hun skal blant annet ha deltatt i en demonstrasjon mot Putin i 2012.

Ekteskapet mellom de to skal ha blitt inngått rett før jul.