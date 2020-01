Det melder flere danske og svenske medier.

Madsen ble i 2019 dømt til livsvarig fengsel etter at retten fant det bevist at den svenske journalisten Kim Wall (30) ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren. Under rettssaken nektet Madsen for drapet.

Det var de danske avisene Berlingske Tidende og Ekstra Bladet som først omtalte at den drapsdømte ubåtkapteinen hadde giftet seg med den russiske kvinnen Jenny Curpen (39). Hun er opprinnelig fra Moskva, men bor nå i Finland.

Russisk aktivist



– Jeg kan bekrefte at vi er gift, skriver 39-åringen i en epost til Aftonbladet.

Kommunikasjonssjef ved Herstedvester-fengselet utenfor København, Anders Balling, vil ikke kommentere selve giftemålet, men sier dette.

– Kriminalomsorgen kan meddele at innsatte akkurat som andre medborgere har rett til å gifte seg, uttaler han til den svenske avisen.

Jenny Curpen omtales som en russisk aktivist, journalist og kunstner. I 2013 fikk hun innvilget politisk asyl i Finland. Hun skal blant annet ha deltatt i en demonstrasjon mot Putin i 2012.

Ekteskapet mellom de to skal ha blitt inngått rett før jul.

«Brenn i helvete»

Etter at nyheten om det inngåtte ekteskapet ble kjent har hun gått offentlig ut i sosiale medier og forsvart sin ektemann. Hun tar blant annet til orde for at Peter Madsen selv er et offer.

«Kjære venner, såvel som fiender. I løpet av de siste 15 timene har jeg mottatt tusenvis av underlige, dumme, absurde eller aggressive kommentarer, beskjeder og trusler av fysisk natur fra mange såkalt normale, lovlydige gode mennesker», skriver den russiske kvinnen.

På hennes Facebook-side er det postet flere sinte innlegg hvor det blant annet skrives: «Det er sykt» og «Brenn i helvete», skriver Avisen.dk.

«Jeg er stolt av ham»

I sosiale medier forsvarer Jenny Curpen sin ektemann, Peter Madsen. Foto: Skjermdump

Selv skryter hun uhemmet av Madsens utseende, intellekt og personlighet, og sier hun er stolt av ham.

«Jeg elsker og respekterer min mann. Jeg er stolt av ham og 49 år av hans menneskelige og profesjonelle liv, unntatt én dag som var og alltid vil være en tragedie. Å forbli i live var straff i seg selv for ham, ikke en belønning,» mener Jenny Curpen.

«Jeg kommer ikke til å unnskylde mitt valg»

På sin Instagram-konto har den russiske kvinnen lagt ut flere bilder fra et besøk i Danmark hvor det fremgår at hun giftet seg med Peter Madsen den 19. desember. Her bruker hun hashtagene #happiness #mrsmadness #københavn #didit #adventuretime #life #future #present #incredible #danmark.

Hun gjør det klart at hun ikke ønsker innblanding fra utenforstående om sitt kontroversielle livsvalg.

For tiden jobber hun med et kunstprosjekt til forsvar for sin drapsdømte ektemann.

«Jeg kommer ikke til å unnskylde mitt valg, simpelthen fordi mitt privatliv ikke vedrører noen andre.»

Ble skilt under varetektsfengsling



Peter Madsen har tidligere vært gift, men blev skilt fra sin daværende kone under varetektsfengsling for mordet på Kim Wall. Hun ble drept om bord i en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som forlot havnen i København torsdag 10. august 2017.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank den.

Madsen ble berget. Han forklarte at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Da Madsen kom i land, ble han pågrepet.

Fant Walls blod i ubåten



Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viste ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble Walls torso funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Under rettssaken nektet Madsen for drapet. Han anket likevel ikke skyldspørsmålet i saken, kun straffeutmålingen.

Ankesaken ble avsluttet med ny straffeutmåling. Der ble livstidsdommen fra den første rettssaken ble opprettholdt.

