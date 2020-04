Skaper corona-uro blant det britiske aristokratiet

Den pensjonerte brigaderen Andrew Parker Bowles, som tidligere var gift med nåværende hertuginne Camilla av Cornwall, har bekreftet at han er blitt smittet med coronaviruset.

Flere britiske medier, deriblant Daily Telegraph, skriver at han er svært sikker på at smitten fant sted i forbindelse med hesteveddeløpet Cheltenham Festival i Gloucestershire som han selv besøkte 10. og 11. mars – knappe to uker før hele landet innførte strenge karanteneregler.

I løpet av de fire dagene arrangementet pågikk, gikk mer enn 250.000 mennesker inn gjennom portene. I etterkant har flere tatt til sosiale medier for å formidle at de har utviklet symptomer på coronaviruset.

Andrew Parker Bowles fotografert sammen med Zara Tindall og hennes mor prinssesse Anne på åpningsdagen under Cheltenham Festival. Foto: NTB Scanpix

Underveis sosialiserte Parker Bowles seg med prinsesse Anne og datteren Zara Tindal. Til tross for at det allerede da var bekymring for corona, ble Zara observert mens hun klemte andre deltakere, mens ektemannen Mike poserte villig på bilder med royale fans.

Hertuginne Camilla deltok også ved Cheltenham og tilbrakte noe tid sammen med eksmannen.

Vil ikke klandre Cheltenham

Til Daily Telegraph forteller Parker Bowles at det var først den påfølgende mandagen 16. mars at han fikk beskjed om at han var smittet med coronavirus.

– Jeg har følt meg ganske så forferdelig. Det er bedre om morgenen og blir verre etter hvert som dagen går. Jeg har hatt en fæl hoste, og jeg har vært veldig slapp. Jeg sover dobbelt så lenge som normalt, sier pensjonisten.

Andrew Parker Bowles har et godt forhold til flere i den britiske kongefamilien, blant dem prinsesse Anne. Her er de fotografert under fjorårets Cheltenham Festival. Foto: Reuters / Paul Childs

Han ønsker ikke å kritisere Cheltenham Festival for ikke ha avlyst arrangementet som følge av trusselen om coronasmitte.

– For å være ærlig var det valgfritt om vi gikk. På den tiden kjørte det jo fremdeles overfylte T-baner i London. Du kan ikke klandre Cheltenham. Oppmøtet var allerede 10 prosent under det som er vanlig, men jeg kjenner ganske mange som plukket det opp der.

Tenker på de etterlatte

25. mars kom nyheten om at den britiske tronarvingen, prins Charles (71), hadde fått bekreftet coronasmitte. Det er fremdeles uvisst hvordan prinsen ble smittet, men han hadde mange offentlige oppdrag før han testet positivt. Kona, hertuginne Camilla (72), er smittefri, men har også sittet i selvpålagt isolasjon.

Ifølge prinsens egen stab hadde han milde symptomer og var ellers ved god helse. I tråd med myndighetenes råd har Charles måttet sitte helt isolert fra omverdenen etter at han fikk påvist coronasmitte. Han har sittet i isolasjon i sitt eget hus i Birkhall i Skottland.

– Som vi alle erfarer, er dette en merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse, når tilstedeværelsen av familie og venner ikke lenger er mulig og livets normale strukturer plutselig fjernes, fortalte prinsen i går da han for første gang snakket offentlig om tiden i karantene.

– Min kone og jeg tenker på alle de som har mistet sine kjære under slike vanskelige og unormale omstendigheter, og på dem som må tåle sykdom, isolasjon og ensomhet.

VIDEO: I sin første offentlige tale siden han selv fikk påvist coronasmitte, hyller prins Charles de britiske helsearbeiderne. Samtidig maner han folket om å se fremover

Dronning Elizabeth (93) har på sin side flyttet ut til Windsor slott i Berkshire 35 kilometer vest for London i forbindelse med coronautbruddet. På grunn av deres høye alder, tilhører både dronningen og ektemannen prins Phillip (98) en utsatt gruppe.

En annen kongelig som har testet positivt på covid-19 er prins Albert av Monaco. I likhet med prins Charles skal han kun ha hatt milde symptomer og ble tidligere denne uken gjenforent med familien etter å ha vært i isolasjon.