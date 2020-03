«Crocodile Dundee»-stjerne døde av corona

Det er den amerikanske skuespillerens representant som bekrefter nyheter overfor The Independent. Blum døde som følge av komplikasjoner med coronaviruset.

Foreløpig er det ikke kjent når skuespilleren ble smittet eller hvorvidt han hadde underliggende helseproblemer som førte til hans død.

– Det er med stor sorg at jeg må dele at vår tidligere venn og styremedlem, Mark Blum, har gått bort som følge av komplikasjoner med coronaviruset. Mark var dedikert til Screen Actors Guild og SAG-AFTRA-styret fra 2007 til 2013. Han kjempet alltid for medlemmene våre , skriver Rebecca Damon, visedirektør for organisasjonen SAG-AFTRA, på Twitter.

VIDEO:Mark Blum i en scene fra «Jakten på Susan» (1985) der han blant annet spilte mot Madonna i det som ble hennes debutfilm som skuespiller



Blum som ble født 14. mai 1950, fikk sitt gjennombrudd på 80-tallet med sentrale roller i filmer som «Jakten på Susan», «Lovesick» og «Blind Date».

De fleste av oss vil nok likevel kjenne ham best fra actionkomedien «Crocodile Dundee» fra 1986 der han spilte den snobbete og småsleipe kjæresten til Sue Charlton (Linda Kozlowski), og som måtte se seg slått av den australske eventyreren Crocodile Dundee (Paul Hogan).

Utover 90-tallet var han å se i filmer som «Miami Rhapsody» og TV-serier som «Roseanne», «Presidenten», «NYPD Blue» og «Frasier ». Blant de siste rollene hans var i Netflix-serien «You».

I 1985 spilte Blum mot Rosanna Arquette i filmen «Desperately Seeking Susan». Foto: NTB Scanpix

Etter at dødsfallet ble offentliggjort, har flere av Blums venner og tidligere kolleger delt sin sorg i sosiale medier. Blant annet Rosanna Arquette som spilte mot ham i «Jakten på Susan».

– Han var en fantastisk skuespiller og en god mann. Må du hvile i fred, Mark, skriver hun på Twitter.