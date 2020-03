Dette kartet viser hvor flinke folk er til å holde avstand for å unngå coronasmitte

På kun to dager har to millioner mennesker vært innom tjenesten «Social Distancing Scoreboard», utviklet av det New York-baserte teknologiselskapet Unacast. Kort fortalt gjør denne tjenesten det mulig å se hvor flinke folk er til å holde avstand til hverandre.

Responsen har vært over all forventning, forteller Unacast-gründer Kjartan Slette. Sammen med med-gründer Thomas Walle og resten av selskapet, ønsket Slette å gjøre amerikanerne mer bevisste på hvordan de beveger seg rundt i samfunnet.

Som i Norge, har også amerikanske myndigheter anbefalt folk å unngå nærkontakt for å hindre coronaviruset i å spre seg («social distancing»). I USA er 60.000 mennesker smittet av viruset, viser en oversikt fra John Hopkins-universitetet onsdag denne uken.

– Vi vet at det å holde avstand er det viktigste vi kan gjøre for å redde liv og å flate ut smittekurven. Derfor ville vi se om vi kunne bruke våre data til å gjøre folk oppmerksomme på egen oppførsel, sier Slette til Dagsavisen.

Unacast-gründer Kjartan Slette har utviklet en tjeneste som gjør det mulig å se hvor stor avstand folk har til hverandre. Foto: Privat

Kobles opp til smittetilfeller

Selskapet har hentet inn såkalt bevegelsesdata fra flere titalls millioner amerikanske mobiltelefoner. Disse dataene ekstrapoleres opp til befolkningsnivå og brukes til å lage en oversikt over hvor folk til enhver tid befinner seg.

På kartet er det mulig å zoome inn på hver enkelt stat og fylke, og fremover også by og til og med hvert enkelt nabolag for å se hvordan innbyggerne beveger seg rundt. Hver stat får tildelt en karakter ut fra hvor flinke innbyggerne er til å unngå nærkontakt.

Denne informasjonen kobles deretter opp til data om antall bekreftede smittetilfeller, hentet fra åpne kilder. Det gjør det mulig for brukerne å se hvordan antall smittetilfeller henger sammen med tiltak for å holde avstand.

– Når det nå er snakk om gradvis å slippe opp på smittetiltakene etter påske, tror jeg denne informasjonen er viktig for å kunne ta gode avgjørelser, sier Slette.

– Håpet er jo at samfunn som er gode på å holde avstand, vil se en tidlig nedgang i nye smittetilfeller, sier han.

Kan se hvor naboen handler

I neste versjon av tjenesten, som slippes om få dager, skal det også være mulig å se nedgang og økning i antall besøk til butikker, restauranter og andre steder med mye mennesker.

– Vi har fått enormt mye feedback, så nå jobber vi med stadig mer avanserte modeller, sier Slette.

– Dette høres litt «storebror ser deg»-aktig ut?

– Nei, det er ikke sånn vi jobber. Dette skal ikke handle om enkeltindivider, men om hvordan vi som samfunn samhandler, sier Slette og forsikrer om at selskapet alltid jobber i samsvar med personvernreglementet GDPR (General Data Protection Regulation) og CCPA (California Consumer Privacy Act).

Familier sørger for å stå langt unna hverandre etter et virusutbrudd i Philadelphia, Pennsylvania. Foto: NTB Scanpix

Av samme grunn ønsker ikke Unacast å utvikle tjenesten slik at den sporer smittetilfeller, slik Folkehelseinstituttet (FHI) for tiden jobber med.

Selskapet kommer også til å avstå fra å samarbeide med myndighetene, sier Slette, men presiserer at alle står fritt til å bruke tjenesten, som er gratis.

– Målgruppen vår er både borgere og beslutningstakere. Borgere kan bruke informasjonen til å presse beslutningstakere til å gjøre mer, mens beslutningstakere kan bruke informasjonen til å sjekke om tiltakene fungerer.

Kontaktet av sykehus

Ifølge Slette er selskapet blitt kontaktet av flere sykehus og andre offentlige institusjoner som er opptatt av å fremskrive utviklingen av coronaviruset i sitt område.

– Resten av henvendelsene kommer fra bekymrede borgere som ønsker å se hvordan staten de bor i, gjør det for tiden.

Teknologigründeren har foreløpig ikke planer om å utvikle tjenesten for det norske markedet, til tross for at han selv mener den er overførbar til alle land.

– Vi jobber for tiden med flere land, blant annet India, men det er fortsatt veldig tidlig, sier Slette.

