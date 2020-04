To av ti kjører på piggfrie vinterdekk hele året

Fredag 1. mai er det siste frist for bileiere i hele landet til å skifte fra vinterdekk til sommerdekk. Egentlig skal piggdekkene være fjernet i Sør-Norge første mandag etter påske, men som følge av coronaviruset valgte Statens Vegvesen å utsette fristen.

– Nå er det nær sommerlige forhold i lavlandet i Sør-Norge, men det kan fremdeles være fare for kuldegrader og frost om natta enkelte steder, ikke minst i høyden, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Dersom du føler usikkerhet ved å skifte til sommerdekk, anbefaler han deg å vente.

– Det er bilførers ansvar å sko seg etter forholdene, og vi vet jo at man kan oppleve vinterlige forhold også i mai måned mange steder i landet.

Skummel økning i bremselengde

Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2.8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB. Analyseinstituttet YouGov gjennomførte mellom 8. og 18. oktober i fjor en undersøkelse for Tryg Forsikring der til sammen 1002 personer i alderen 18+ fikk spørsmålet «Kjører du med piggfrie vinterdekk hele året?». 22 prosent av de som har førerkort og bil i husstanden svarte ja, 77 prosent svarte nei og 1 prosent svarte vet ikke.

– Å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren kan få konsekvenser, sier Torbjørn Brandeggen.

Beregninger som er gjort, viser at et piggfritt vinterdekk i 80 km/t og 6 varmegrader gir 12 meter økt bremselengde i forhold til et sommerdekk. I 50 km/t og i 20 varmegrader, øker dette til hele 14,5 meter. Marginene er skjebnesvangre og det kan i ytterste konsekvens stå mellom liv og død.

Også på våt asfalt er de piggfrie dekkene dårlige, da faren for vannplaning øker betraktelig.

Ofte er det en forskjell på dimensjonen på sommerdekk kontra vinterdekk. Det er det gode grunner til. Foto: Shutterstock

Livsfarlig om vinteren



Brandeggen understreker at det ikke er noe som heter helårsdekk.

– Bruker du piggfrie vinterdekk på sommerføre utsetter du deg som bilist og dine passasjerer for unødig risiko som i verste fall kan forårsake sammenstøt, skade og død ved for eksempel en kritisk oppbremsing på våt veibane. I tillegg er man en trussel for myke trafikanter.

I forbindelse med en undersøkelse gjennomført av bilistenes interesseorganisasjon NAF i 2019, kom det frem at om lag 80.000 nordmenn kjører rundt med sommerdekk gjennom vinteren.

– Det er bekymringsfullt når så mange som tre prosent i undersøkelsen svarer at de gjør det. Det utgjør mange biler, sa kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF i en pressemelding.

Feil eller mangler ved kjøretøy var medvirkende faktorer til 24 prosent av dødsulykker på veier i Norge i perioden 2005 til 2018. Dårlige dekk var en gjenganger, og det var de yngste sjåførene som kom dårligst ut av undersøkelsen.

Video: Slik skifter du dekk selv: