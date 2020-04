Her er tre elbiler mange har lyst på nå

2020 er ventet å bli året da elbilene for første gang passerer 50 prosent av det totale nybilsalget i Norge.

Mange nye modeller har kommet inn, flere er på vei senere i år. Og generelt er leveringssituasjonen nå en helt annen enn for bare et halvt år siden. På flere elbiler kan du nå få bil nærmest på dagen, ventelistene er historie hos mange.

De som er ute etter elbil har fått mye mer å velge mellom, i flere prisklasser.

Nå er vår egen bilekspert Benny ute på test sammen med TV 2 Hjelper Deg.

De har med seg tre elbiler. En godt etablert modell som har en svært sterkt posisjon i markedet. En helt ny franskmann – og det som er den første kinesiske elbilen til salgs i Norge.

De tre er: Nissan Leaf, Peugeot e-208 og MG ZS EV.

Går kortere enn konkurrentene

– De er et godt tversnitt av det vi kan kalle kompakte, folkelige og relativt rimelige elbiler. Leaf var en stor suksess i første generasjon og dagens modell var Norges mest solgte bil så nylig som i 2018. e-208 er tidlig ute i det som blir en omfattende elbil-offensiv fra det franske PSA-konsernet. Og ZS EV er altså første elbil ut fra MG, den blir viktig når merket nå skal gjøre comeback i flere europeiske land, forteller Benny.

– Hva med rekkevidden på disse?

– Leafen er utgaven med størst batteripakke. Den har en offisiell rekkevidde på 385 kilometer. e-208 er ikke så veldig langt bak, den skal klare 340 kilometer. Mens MG-en er bilen med kortest rekkevidde. Her er det offisielle tallet 263 kilometer. Vi kan vel slå fast at ingen av disse er biler som er egnet hvis du pendler Trondheim-Oslo eller har veldig lang hyttevei, sier Benny.

Lademulighetene på jobben forsvant – da ble det problemer

Andre generasjon Leaf er veteranen i dette selskapet, Peugeot e-208 er på sin side helt ny.

Liten prisbombe

Så er da heller ikke størrelsen slik at disse i utgangspunktet egner seg som eneste bil for en familie. Kanskje med unntak av MG-en.

– Ja, MG har gjort en god jobb med plassutnyttelsen her, bagasjerommet er på imponerende 470 liter. Leafen har det største baksetet, mens Peugeoten er den minste og trangeste bilen. Her går også designet litt ut over plassen, sier Benny.

– Hva med prisene?

– MG-en er en liten prisbombe. Rimeligste utgave starter på 239.900 kroner, testbilen har prislapp ferdig utstyrt på 270.000 kroner. Rimeligste Leaf får du fra 278.000 kroner, bilen vi kjører her koster 346.000 kroner. e-208 starter på sin side på 256.000 kroner. "Vår" GT Line har prislapp på 300.000 kroner. Vi snakker altså biler som bør være oppnåelige for mange, sier Benny.

MG selger mer enn Teslas SUV i Norge

Interiøret i MG ZS EV gjenspeiler at dette er en rimelig bil. Men den er relativt godt utstyrt.

Det beste kjøpet

– Kan du gi oss et lite førsteinntrykk så langt?

– Disse bilene har en god del til felles, men de har også helt klare forskjeller. Leaf er nok den mest "tradisjonelle" av dem. En tvers gjennom fornuftig og velprøvd bil. Den er kanskje også litt konservativ og traust. Det merkes at Nissan ikke har villet ta sjanser eller støte fra seg noen her.

Lekent og moderne inne i e-2008.

– e-208 er på sin side mer leken, både på design og kjøreegenskaper. Den er utpreget lettkjørt og også litt sporty. Peugeot har også vektlagt designet, den ser bra ut. MG er en billig bil og den bærer også preg av det. Den byr ikke på noen kjøreopplevelse, men har helt grei komfort. Og så må vi naturligvis ta prisen i betraktning, sier Benny og legger til:

– Målsetningen nå er å finne ut hvilken av disse som er det beste kjøpet. Så langt har jeg ingen konklusjon på det. Jeg er også spent på hva vi kommer til å finne ut underveis her!

Vi kommer naturligvis tilbake med mer om testen av elbil-trekløveret.

Saken ble først publisert på Broom.no