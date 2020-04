Dette er en familie-SUV med mulighet for syv seter, med svært gode terrengegenskaper og et design som skiller den fra de fleste av konkurrentene.

Discovery Sport har markert seg som en av de tøffeste bilene klassen. Blant de argeste konkurrentene er biler som Volvo XC60, Mercedes GLC, BMW X3 Audi Q5 og nok også konsernets egen Range Rover Evoque.

Det ruller i dag rundt 500 eksemplarer av Discovery Sport på norske veier. Og det er grunn til å tro at det skal bli flere når bilen snart kommer i ny utgave.

Ladbar hybrid

Land Rover har gitt bilen en omfattende oppgradering. Utenpå er det snakk om typiske facelift-endringer, det vil si en del nye detaljer. Men under skallet har det skjedd svært mye. Bilen bytter plattform, over til den samme som konsernbror Range Rover Evoque er bygget på. Det lover bra for både kjøreegenskaper og komfort.

I tillegg er det altså snakk om en ny drivlinje, ladbar hybrid. Discovery Sport får samme løsning som vi også finner i Evoque, en 1,5-liters bensinmotor på 200 hestekrefter, som jobber sammen med en elmotor.

Les også: Hadde du denne, var du kongen i gata

(Saken fortsetter under)

Konsernbror Range Rover Evoque blir også ladbar, med samme drivlinje som Discovery Sport.

Erfaringer fra I-Pace

Bensinmotoren sørger for drift på forakselen, elmotoren gjør det samme på bakakselen. Ifølge de første rapportene i britiske medier, skal bilen klare inntil 61 kilometer på strøm, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

Batteripakken er levert av Samsung og er på 15 kWt, brutto. Her nyter Land Rover garantert godt av elbil-kompetansen Jaguar har opparbeidet seg de siste årene. Deres I-Pace er en dristig satsing på den måten at konsernet neppe kommer til å tjene penger på den. Men I-Pace er svært viktig for å bygge kompetanse og legge grunnlaget for en betydelig elektrisk satsing i årene fremover.

Ut over dette får Discovery Sport teknologiske nyskapinger som Touch Pro infotainment og Land Rovers Clear Sight Ground View-system. Her får føreren en virtuell 180-graders utsikt til hele området under fronten av bilen. Smart i ulendt terreng, også i bykjøring og ved parkering.

I likhet med Evoque har Discovery Sport fått Touch Pro infotainment-system slik at bilens funksjoner nå betjenes via berøringsskjermer. Du har blant annet tilgang til Apple Car Play, trådløs lading og 4G Wi-Fi hotspot.

Les også: Her fikk vi kjøre nye Evoque, lenge før tiden

(Saken fortsetter under)

Nytt interiør er på plass, og det trengs. Det dette området har Discovery Sport føltes gammeldags de siste årene.

Flere motoralternativer

Bedre materialer og nye seter med opptil 24 forskjellige kombinasjonsmuligheter er på plass innvendig.

Utover ladbar hybrid og mildhybrid, kan kundene kan velge blant tre bensin- og fire dieselvarianter.

Dieselmotoren med manuell girkasse (forhjulsdrift) og 150 hk har et CO2-utslipp på 140 g/km og et drivstofforbruk på 0,59 liter/mil. I den andre enden av ytelsesskalaen er den firehjulsdrevne modellen med bensinmotor, automatgir og 250 hk, med dreiemoment på 400 Nm. Denne gjør 0–100 km/t på 7,1 sekunder.

Les også: Brukt Discovery: Nå får du denne til hyggelig pris

(Saken fortsetter under)

Ingen Land Rover uten at terrengegenskapene er i orden! Discovery Sport har fått mye ny teknologi også på dette området.

Kompetent offroader

Terrengegenskaper er naturligvis viktig for en Land Rover. Takket være en bakkeklarering på 21,2 cm og tilkjørings-, avkjørings- og rampevinkler på henholdsvis 25, 30 og 20 grader, takler Discovery Sport krevende terrengkjøring og forserer stigninger på opptil 45 grader. Maksimal tilhengervekt er fortsatt 2.500 kilo.

Alle modeller er standard utstyrt med et ryggekamera i kombinasjon med en lang rekke avanserte førerassistentsystemer. Herunder Adaptive Cruise Control med styreassistent, som ut fra veibanens merking sørger for at bilen kjører midt i filen, og opprettholder sikker avstand til bilen foran. Dessuten har den nødbrems og trøtthetsvarsling.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no