Drivstoff har ikke vært så billig på 30 år

Vi må tilbake til begynnelsen av 1990-tallet for å finne like billig bensin og diesel, skriver Nettavisen.

Avisen sjekket flere sentrale bensinstasjoner i hovedstaden tirsdag og fant bensin til 11,52 kroner literen og diesel til 10,98 kroner literen.

Ifølge SSB må vi tilbake til 1993 for å finne billigere diesel. Da kostet dieselen 6,22 per liter, som justert for prisstigning tilsvarer 10,97 2020-kroner.

Henning Aarsland i Automat1 forklarer bunnrekordene med lav oljepris og tøff lokal konkurranse.