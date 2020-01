Ifølge Norsk elbilforening vil elbiler i løpet av få måneder utgjøre 10 prosent av den totale personbilparken i Norge. Det har ført til et utslippskutt på i overkant av en halv million CO2-ekvivalenter.

– Dette er en milepæl som er helt utrolig. Jeg synes det er verdt å feire, for det er ikke så ofte vi når klimamål. Derfor er det viktig å ha fokus på at det går an med riktige politiske virkemidler, sier leder i Elbilforeningen, Christina Bu til ABC Nyheter.

I 2008 satte Samferdselsdepartementet ned en ressursgruppe som fikk i oppdrag å lage en handlingsplan for elektrifisering av veitransporten. I 2009 satte gruppen et mål: For å klare Norges klimamål for 2020 bør Norge ha en ambisjon om 10 prosent elbiler i 2020.

Det var ingen selvfølge at det skulle gå.

– For en stund tilbake trodde heller ikke Elbilforeningen at dette skulle være mulig, men det viser seg faktisk å være det.

Ønsker 50 prosent andel i 2030

Bu møter klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og ABC Nyheter på en parkeringsplass for elbiler i Oslo sentrum for å markere milepælen. Hun har med seg norske flagg som hun rekker ministeren før de poserer smilende på bilder.

– Dette er veldig bra. Det viser at det virkelig begynner å bli volum over elbilrevolusjonen i Norge. Vi viser hvor fort dette skiftet kan gå, også for resten av verden, sier Elvestuen til ABC Nyheter.

Selv om elbilmålet på 10 prosent blir nådd, ser det verre ut for Norges klimamål for 2020 om å slippe ut maksimum 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen anslår i siste statsbudsjett at Norge ikke klarer å nå målet, men ender på et utslipp på 51 millioner tonn CO2.

Klimaminister Elvestuen har nye mål å nå. I 2030 skal Norge ha kuttet 40 prosent av sine utslipp sammenlignet med 1990-nivå. Foreløpig ligger vi an til å klare et kutt på 12,1 prosent.

Men flere elbiler kan hjelpe. Elbilforeningen anslår at hver elbil som erstatter en fossilbil fører til en utslippsreduksjon på to tonn CO2-ekvivalenter.

Om ti år ønsker Elvestuen at elbilandelen i personbilparken øker til hele 50 prosent. For at det skal gå, må Norge nå regjeringens mål om at alle nye biler som selges fra 2025 er nullutslippsbiler.

– Det trenger vi for å nå målene for utslippskutt i 2030.

Leder av Elbilforeningen Christina Bu, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gleder seg over at elbiler snart utgjør 10 prosent av personbilparken i Norge. Foto: Martin Huseby Jensen/ABC Nyheter

Flere utfordringer for 2025-målet

Per dags dato ligger Norge nesten i rute til målet om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

I 2019 tok elbiler en markedsandel på 42,2 prosent av nybilsalget. Både Bu og Elvestuen er sikre på at tallet bikker 50 prosent i 2020. Ender det like i underkant av 60 prosent, er Norge i rute.

– Det er fortsatt utfordringer fram mot 2025. Jeg tror vi kan nå 100 prosent markedsandel av nybilsalget da, men det skal en del til. Derfor må vi ha politikerne med oss videre også, sier Bu.

Hun skryter av både den sittende og tidligere regjeringer for Norges elbilsuksess, men peker på flere utfordringer for at Norge skal klare fremtidige elbilmål.

Elbilforeningen mener:

Norge må holde på incentivene og avgiftsfritakene lenge nok til elbiler kan konkurrere uten. I dag konkurrerer elbiler godt i de mindre bilklassene, men dårligere når det gjelder større biler. Regjeringene har låst fordelene fast ut 2021, men flere partier åpner for å endre dette etter neste stortingsvalg.

Ladinfrastruktur er en utfordring. I Granavolden-plattformen har regjeringen lovet en nasjonal støtteordning for ladeutbygging i sameier og borettslag. Den har foreløpig ikke kommet.

I distriktene er det ikke kommersielt lønnsomt å bygge ut hurtigladere i dag. Såkalte effekttariffer for gjør det dyrt å bruke høy strømeffekt, noe som i praksis gjør det dyrere å hurtiglade på steder hvor få benytter seg av laderne i forhold til steder hvor mange lader i løpet av en dag. Elbilforeningen og kommersielle aktører mener effekttariff-modellen må endres for å gjøre det mer lønnsomt å bygge og drifte hurtigladestasjoner også i områder med få brukere.

Vil ikke ha Tesla-avgift



Elvestuen lover at det er flere ordninger og lovendringer på gang for å tilrettelegge bedre for ladeutbygging i borettslag. Venstre ønsker også å holde på incentiver og avgiftsfritak i årene fremover.

– Elbilfordelene er det mye diskusjon om. De holder vi på. Vi må ha fordeler fram mot 2025 som gjør at vi når målet om å bare selge nullutslippskjøretøy. Tesla-avgiften Arbeiderpartiet foreslår er det for tidlig å komme med nå, da vil salget gå ned, sier klima- og miljøministeren.

Effekttariffene ønsker han ikke å si så mye om. NVE jobber med et høringsforslag om endring av nettleie og effekttariffer som potensielt kan påvirke lønnsomheten for hurtigladere i distriktene.

– Dette er det en egen prosess på. Hensynet til elbiler og hurtiglading er også en viktig del av den vurderingen. Jeg sitter i regjering og kommer selvfølgelig til å jobbe med dette inn mot regjeringen, men dette ligger hovedsaklig i Olje- og energidepartementet.