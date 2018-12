Bompengeaksjonist fikk 9000 kroner i bot - Liberalistene tok regningen

Partiet Liberalistene hyller Cecilie Lyngby for sitt engasjement og initiativ i «bomkampen». – Vi har samlet inn penger fra medlemmene våre for å betale boten. Det er det minste vi kan gjøre.

Etter at aksjonistleder Cecilie Lyngby arrangerte kjør sakte-aksjon mot bompenger i Oslo 4. oktober ble hun fratatt førerkortet fordi en sjåfør i aksjonen hindret fremkomst for ambulanse.

Hun fikk senere tilbake førerkortet, men forholdet ble anmeldt. Saken endte med at Lyngby ble ilagt en bot på 9000 kroner. Dersom den ikke blir betalt risikerer hun 18 dager i fengsel.

Rørt og takknemlig

Torsdag arrangerte hun «bomfest» foran Rådhuset i Oslo med politiske appeller. Da leder i Liberalistene Arnt Rune Flekstad inntok scenen, fikk Lyngby seg en hyggelig overraskelse.

Flekstad skrøt av Lyngbys innsats i bomkampen, og overrakte henne en sjekk på 9000 kroner for å dekke boten.

– Vi har samlet inn penger fra medlemmene våre for å betale boten. Det er det minste vi kan gjøre.

Lyngby strakte armene i været og jublet, svært takknemlig for gaven.

– Gjett om jeg er glad for at vi inviterte ham!

Ikke flere kjøre-aksjoner

Rundt 200-300 stykker møtte opp foran rådhuset torsdag kveld. I forkant av demonstrasjonen var Lyngby svært opptatt av at folk skulle oppføre seg pent og ordentlig.

Hun har tidligere sagt at hun og gruppa ikke skal arrangere flere kjør sakte-aksjoner etter det som skjedde i oktober.

Etter at hun ble kalt inn til avhør i begynnelsen av oktober fortalte hun Dagsavisen at hun var svært lei seg.

– Jeg kan ikke noe for at det er pøbler bak. Vi hadde sagt klart fra på forhånd at vi ikke skulle skape noen farlige situasjoner, og at vi skal slippe ambulanser og andre slike kjøretøy forbi. Men når det er så mange som møter opp, er det alltid noen pøbler som ødelegger, sa Lyngby til Dagsavisen da.

