Men Carl I. Hagen (Frp) mener han har funnet en løsning som kan fjerne alle bomstasjonene i Norge. – La alle bilister avgiftslegges likt, så får du inn et enda større beløp.

Gruppen «JA til miljø, NEI til økte bompenger» holdt en demonstrasjon foran Rådhuset i Oslo torsdag kveld. På forhånd hadde 600 personer meldt at de skulle komme. Da demonstrasjonen startet var det til slutt mellom 200-300 personer som trosset surt novembervær og møtte opp.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske det kom flere, men vi er fornøyd i det været her. Hadde været vært bedre tror jeg flere hadde kommet. Det skal vi tenke på til neste gang, at vi kanskje tar det på dagtid i en helg, sier Samrand Khezri, sekretær i gruppen som arrangerte demonstrasjonen.

– Så det blir en neste gang?

– Ja, vi skal ikke gi oss.

Bakgrunn: «Bomfest» ved Rådhuset: – Litt skriking og plakater må man regne med

Har ikke råd til å besøke foreldre

Britt Fossum sitter i ledelsen av aksjonsgruppa sammen med Khezri og Cecilie Lyngby. Hun har engasjert seg i saken fordi hun opplever at bompenger kan være et stort hinder i privatlivet.

Britt Fossum er med i ledelsen av gruppa JA til miljø, NEI til økte bompenger. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

– Foreldrene mine bor på Hadeland. Det koster meg 200 kroner bare i bompenger hver gang jeg skal besøke dem. Det gjør at jeg ikke har råd til å besøke dem så ofte, forteller Fossum til ABC Nyheter.

Med høy alder har foreldrene hennes blitt mer og mer avhengig av hjelp. Derfor er det ekstra sårt at hun ikke får besøkt dem så ofte.



Fossum har også tre voksne barn, og husker godt hvor mye styr det var å kjøre dem til forskjellige kamper og treninger med forskjellige lag forskjellige steder rundt om i byen.

– Tenk hvor dyrt det har blitt nå i forhold til da jeg holdt på. Jeg synes det er helt forferdelig, og jeg blir veldig ivrig og engasjert av en så stor sak som berører så mange.

Høyre: – Bompenger eneste finansiering

De rundt 250 tilhørerne fikk servert gløgg og pepperkaker for å holde varmet, sponset av Oslo Høyre og Oslo Frp.

Flere lokale politikere møtte opp og holdt appell. Fremskrittspartiet og Liberalistene ga aksjonistene sin fulle støtte, mens Høyre ved gruppeleder Eirik Lae Solberg forklarte hvorfor de har stemt for bompengene i Oslo.

Gruppeleder for Høyre i Oslo og bystyrerepresentant Eirik Lae Solberg sier ja til både miljø og bompenger. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

– Det er sånn, og det innrømmer jeg gjerne, at Høyre har godtatt de nye bommene. Vi har stemt for det i bystyret. Den aller viktigste grunnen til det er at vi mener at når byen vokser, så må vi legge til rette for at folk kan handle miljøvennlig og da trenger vi kollektivtransport, sa Lae Solberg fra den lille scenen som var rigget opp foran Oslo Rådhus.

Han sa videre at Oslo Høyre ønsker å bygge ny Fornebu-bane og ny sentrumstunnel for T-banen, men også nye tunneler og veier for bilister.

– Bompenger er den eneste måten å finansiere dette på.

Forsvaret for bompengene ble møtt med buing fra tilhørerne, som hadde ikledd seg røde nisseluer for anledningen.

Rundt 200-300 mennesker møtte opp foran rådhuset torsdag kveld for å markere sin motstand mot bompenger. Foto: Elisabeth Bergskaug

Carl I. Hagen: – Like avgifter istedenfor bompenger

Fra bystyremedlem og Frp-politiker Carl I. Hagen var budskapet klokkerklart:

– Bompenger er urettferdig. Hvis vi ikke får inntektene fra bompenger, hvorledes skal vi da finansiere? Nå har jeg svaret. Svaret er at hvis alle som kjører bil betaler nøyaktig de samme avgifter, så ville inntektene til staten øke med 11.220 millioner kroner. Det er mer enn de totale bompengeinntektene til landet.

– Vi kunne fjernet alle bomstasjonene i Norge ved å si at alle som kjører bil, enten det drives med strøm, bensin eller diesel betaler nøyaktig de samme avgifter. Der har vi svaret.

Forslaget ble møtt med jubel fra tilhørerne.

Høyres Eirik Lae Solberg påpekte at forslaget fra Hagen har lite med lokalpolitikk å gjøre.

– Jeg merket meg at Carl mener det er andre måter å gjøre det på. Da regner jeg med at han, nå som han har begynt å møte på Stortinget igjen, kan følge opp det på Stortinget. Så følger jeg med spenning med på det. Får vi en mulighet til å redusere bompengene, så gjør jeg det svært gjerne.

Aktuelt: Slik blir det nye bomsystemet i Oslo og Akershus fra 2019

Snudde ryggen til Ap

Både Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne påpekte at alle partiene i Oslo, foruten Frp, har stemt for de 53 nye bomstasjonene som åpner i Oslo og Akershus neste år.

Da bystyre-representant for Arbeiderpartiet Andreas Halse gikk på scenen snudde tilhørerne ryggen til.

– Jeg har ikke kommet hit for å tilby dere masse. Jeg har kommet hit for å tilby dere én ting, og det er ærlighet. Dette er vi faktisk for. Vi gjør disse endringene fordi vi tror de er med på å skape en bedre by, gjør kollektivtrafikken bedre, gjør det lettere å sykle. Vi tror byen blir bedre av det, sa Halse fra scenen.

Bompengeaksjonistene snudde ryggen til Arbeiderpartiets Andreas Halse for å vise sin motstand mot det han sa. Høyres Eirik Lae Solberg ble stående med ansiktet vendt mot Halse. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

MDG møtt med voldsom buing

Bompengemotstanderne ble stående med ryggen til også da kandidat til bystyret for MDG, Arne Haabeth holdt appell. Sistnevnte måtte rope for å overdøve den enorme buingen fra publikum.

– Alle partier har gått inn for bompenger. Alle partier støtter dette. Frps samferdselsminister godkjenner dette. Høyre godkjenner dette. Forskjellen er at MDG står for det.

Haabeth utdyper hva han mener til ABC Nyheter etter aksjonen.

– Jeg synes det er drøyt at Frp mener de er imot bompenger og at Høyre fremstiller det som om det er noe de motvillig har gått med på. Ja, Frp lokalt har stemt imot, men bypakken som bompengene er en del av er et spleiselag mellom stat og kommune. Frp og Høyre sitter i regjeringen og har stemt for bypakken og bompengene på vegne av staten. Også smykker Frp seg med at de er imot bompenger? Det er å tale med to tunger, mener jeg, sa Haabeth.

Jon Georg Dale (Frp): – Uaktuelt å bestemme bompenger