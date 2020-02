Tirsdag startet en helt ny konferanse for transportsektoren i Oslo, Mobilitet 2020, hvor næringslivsaktører og forskere samles for å snakke om fremtidens, bærekraftige reisemåter.

– Har du en gammel idé, en 30 år gammel plan, så er det kanskje dumt å bruke den planen til alt, sa Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter, fra scenen på Clarion Hotel i Bjørvika.



Han var blant dem som sto på scenen tirsdag formiddag. Den siste tiden har han ledet arbeidsgruppen Transport21, som skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping.

– Det vi har sett på er, hva er mulighetene som finnes? Hva bør vi begynne med? Hva må vi få til? Og hva må vi slutte med? Noe av det vi må slutte med, er å bruke penger feil, sa Reitan Jensen.

– Det er våre barn som skal betale

Det tar lang tid å utvikle samferdselsprosjekter. Det kan ta over 30 år fra ideen om en motorvei eller en jernbanestrekning blir lansert, til den blir realisert.

Reitan nevnte ingen konkrete eksempler, men mener mange av de gamle ideene ikke nødvendigvis løser de utfordringene vi har i dag.

– Vi må begynne med å se på om de løsningene vi faktisk foreslår møter de behovene de skal dekke.

Ruter-sjefen mener mange norske politikere har vanskelig for å gå tilbake på tidligere løfter, selv om situasjonen har endret seg.

– Når det kommer en politiker som plutselig er i tvil om det er en god idé å bygge denne motorveien eller denne jernbanen som han har gått til valg på i 12-16-20 år, får han alltid en mikrofon opp i ansiktet fra mediene som spør: Hva slags tulling er du som går vekk fra det du gikk til valg på? Da må man tørre å si at det har vært læring involvert. Det er fullt mulig å si at disse gamle ideene ikke er gode lenger, sa Reitan.

Han oppfordret både mediene og politikere til å være mer tålmodige, og se at læring og utvikling skjer.

– Vi har ikke råd til å bruke penger på gamle ideer med håpløs samfunnsnytte

Unge Høyre: – Politikere har brems i ryggmargen

Konferansen inviterte lederne av ungdomspartiene til Høyre og Arbeiderpartiet for å snakke om hva de mener er de største utfordringene for transportsektoren om Norge skal nå sine klimamål for 2020.

Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg mener den største hindringen er politikernes kortsiktighet.

– Folkevalgte personer som ikke tør å se lenger enn nesetippen sin, det er det største hinderet for å lykkes med 2050-målet. De som ikke tør å ta de riktige, tøffe prioriteringene i Nasjonal transportplan (NTP), fordi de har gått til valg på noe annet. Politikere har en brems i ryggmargen sin. Det er alltid et valg rundt hjørnet, sa Skjevik-Aasberg.

Venstre: – Vil prioritere hardere

Jon Gunnes (V) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

NTP lages hvert fjerde år, og gjelder i 12 år av gangen. Den legger føringene for hvilke store samferdselsprosjekter som skal prioriteres i årene framover.

Stortingspolitiker Jon Gunnes (V) i Transport- og kommunikasjonskomiteen fikk æren av å åpne konferansen tirsdag morgen, i samferdselsministerens fravær.

Arbeidet med neste rullering av NTP er i gang, og Gunnes sier Venstre er klare til å prioritere hardere.

Fakta om Rogfast og fergefri E39: Veiprosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 20 milliarder kroner.

Det ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Prosjektet er en del av det større prosjektet om å få E39 mellom Stavanger og Trondheim helt fergefri.

Fergefri E39 ble lansert som et samferdselsprosjekt under Jens Stoltenbergs regjering i 2013. Målet med prosjektet er å halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim, som i dag er på 21 timer og inneholder 7 fergesamband

Rogfast er det første fergeavløsningsprosjektet som er igangsatt i det overordnede prosjektet.

Med sine 26,7 kilometer vil Rogfast bli verdens lengste undersjøiske veitunnel. Den blir også den dypeste på 392 meter.

Byggingen av Rogfast skal etter planen være ferdig i 2025/2026. Kilde: Statens vegvesen

– Det kan hende vi må se en gang til på prosjekter vi allerede har vedtatt at vi vil ha. Et eksempel er fergefri E39. Noen sier vi skal gjennomføre den fordi vi har bestemt det i gjeldende NTP. Den korter jo faktisk ned reisetiden fra Kristiansand til Trondheim fra 24 til 12 timer. Det høres bra ut. Men samfunnsøkonomisk blir det dyrt, og det finnes kanskje andre løsninger, sa Venstre-politikeren i sitt åpningsinnlegg.

Partiet er villige til å revurdere og droppe fire av de syv enkeltprosjektene i det store fergefri E39-prosjektet.

– Rogfast, Hordfast og Møreaksen bør bygges. Der er det så mye trafikk og så mange utfordringer i forhold til godstransport, og bo- og arbeidsmarked at det er viktig å gjennomføre. Venstre sier vi må tenke oss om når det gjelder de fire andre prosjektene. Det er ikke sikkert det er den løsningen vi gikk inn for for 2,5 år siden som er riktig, sier Gunnes.

(Mobilitet2020 blir arrangert av Transportøkonomisk institutt og Opplysningsrådet for veitrafikken.)

