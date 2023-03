Det er liten tvil om at kjøttet vi slakter og spiser, fører til økte klimagassutslipp. Rødt kjøtt er spesielt trukket frem som en versting.

Nå kan det å spise kjøtt uten å slakte dyr være fremtiden vår, nemlig gjennom å dyrke kjøtt, skriver CNN.

Upside Foods, som har hovedkontor i California i USA, er et av selskapene som produserer dyrket kjøtt.

– Dyrket kjøtt er ekte kjøtt som er dyrket direkte fra dyreceller. Disse produktene er ikke veganske, vegetariske eller plantebaserte, det er ekte kjøtt, laget uten dyret, skriver grunnlegger og administrerende direktør i Upside Foods, Uma Valeti, i en e-post til CNN.

Identifiserer celler som kan formere seg

Her grilles dyrket kjøtt. Foto: Mosa Meat / Redwan Farooq

Valeti sier videre at prosessen med å lage dyrket kjøtt ligner på å brygge øl, men i stedet for å dyrke gjær eller mikrober, dyrker vi dyreceller.

Forskere starter prosessen med å ta en liten celleprøve fra en ku eller kylling. Deretter identifiserer de celler som kan formere seg.

– Så setter vi disse cellene i et rent og kontrollert miljø og mater dem med essensielle næringsstoffer de trenger for å gjenskape seg naturlig. I hovedsak kan vi gjenskape forholdene som naturlig eksisterer inne i et dyrs kropp, sier Valeti.

I tillegg til å redusere slakt av dyr, kan dyrket kjøtt bidra til å bremse klimaendringene gjennom mindre utslipp klimagassene karbondioksid og metan.

Tre av nordmenn vil kutte rødt kjøtt

En undersøkelse InFact gjorde oppdrag fra Nationen rundt nyttår, viste at tre av ti unge voksne sier de vil kutte rødt kjøtt, skriver NTB.

Nesten en av fire, 23,6 prosent, svarte at de ønsker å redusere forbruket. Men i aldersgruppen 18 til 29 år svarte 29,1 prosent av de vil redusere inntaket Rundt 6 prosent sa de ikke spiser rødt kjøtt. Samtidig svarte nesten seks av ti, 58,9 prosent, at de vil spise like mye som i dag.