Rapsolje og olivenolje topper listen, sier Astrid Nilsson, hun er biokjemiker og forsker ved matforskningsinstituttet Nofima.

Nilsson mener at at mange feilaktig uttaler seg om emnet.

– Det er så mange som mener at de kan dette feltet, og som har utnevnt seg selv til eksperter, men som lever helt i sin egen verden. Det er nesten så man kan bli litt skremt, påpeker hun.

Nilsson, som har tilbrakt flere år med å forske på fett, matkvalitet, ernæring og helse, understreker viktigheten av å velge rapsolje og olivenolje når det er mulig.

Avgjørende

Nilsson avviser argumentene om at rapsolje er ultraprosessert og derfor bør unngås.

– Det stemmer rett og slett ikke. All rapsolje som er produsert i Norge er kaldpresset, altså produsert på samme måte som ekstra virgin olivenolje. Den er kun presset og filtrert, og absolutt ikke ultraprosessert, sier Nilsson.

Astrid Nilsson er biokjemiker og forsker ved matforskningsinstituttet Nofima. Foto: Nofima

Nilsson gjør det klart at alle planteoljer, enten de er kaldpressede eller raffinerte, er prosesserte, men de er ikke definert som ultraprosesserte.

Ifølge Nilsson er det av avgjørende betydning å være oppmerksom på fettinntaket vårt.

Det er nemlig ikke «ett fett» hva slags fett vi får i oss.

Kort forklart er umettet fett er sunnere enn mettet fett. Forskeren sier at nordmenn har et for høyt inntak av mettet fett.

Mettet fett finnes hovedsakelig i animalske produkter som smør, fløte og kjøtt, samt i palmeolje og kokosolje, til tross for at disse er planteoljer. Et høyt inntak av mettet fett er forbundet med økt LDL-kolesterol, noe kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.

Genetikk

Sunnere alternativer som olivenolje og rapsolje består av umettet fett, som bidrar til å redusere kolesterolnivået.

Hun forteller at i hovedsak er det slik at umettet fett er flytende ved romtemperatur, mens mettet fett er fast når det er kaldt. Altså, blir fettet hardt i kjøleskapet, består det av mettet fett og bør begrenses.

Nilsson påpeker at man ikke behøver å være fanatisk når det kommer til fettinntaket sitt, og forteller at det handler om mengden vi får i oss. Hun minner oss også på at våre genetiske disposisjoner kan påvirke hvordan kroppene våre reagerer på forskjellige typer fett.

Til tross for individuelle forskjeller, mener hun at rapsolje og olivenolje er de beste valgene for et sunt fettinntak.