Fredag kom fasiten fra Statistisk sentralbyrå. Prisene har økt 6,7 prosent de siste tolv månedene. De høye prisene på matvarer var med å dra prisveksten opp.

Det siste året har matvareprisene blitt 13,2 prosent høyere. Det er den høyeste tolvmånedersendringen som er målt for matvarer siden tidlig på 80-tallet.

Det er kun prisen på fryste skalldyr som har falt de siste tolv månedene, som er ned med 5,8 prosent sammenlignet med mai i fjor, viser SSBs statistikk.

Spår mer økning i matvareprisene i juli

Ifølge Handelsbanken er månedsendringene i matvareprisene de siste månedene unormalt høy. Fra april til mai gjorde prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer et hopp på 2,3 prosent.

– Matvareprisene øker som regel ikke i mai, vanligvis pleier den å være tilnærmet null, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til NTB.

Dagligvarebransjen har normalt to faste datoer hvor de justerer prisene for å dekke økte utgifter til leverandørene. Den ene er 1. februar og den andre 1. juli. I år ble imidlertid februar-økningen mer spredt utover våren.

– Prisøkningen i juli pleier normalt å være på 3 prosent. I mai var månedsveksten 2,3 prosent, så vi ser for oss at veksten vil ta seg opp i juli, sier Midtgaard.

Disse matvarene har økt mest i pris det siste året

Etter laks og ørret, er det pæreprisen som har økt mest med 33 prosent, etterfulgt av prisene på tomater som er opp over 30 prosent det siste året.

Økningene i prisene på søtsaker er derimot noe mindre. Prisene på spisesjokolade har økt 11,3 prosent de siste tolv månedene, mens prisene på potetgull er opp 7,8 prosent.

I sommervarmen er det mange som ønsker å ta seg en kald is i sola, men da må man ut med 10,9 prosent mer enn det man måtte i fjor. Da er det kanskje bedre å ty til en kald brus, hvor prisveksten hav vært noe mindre på 7,4 prosent.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser også at frokostvarer har økt betydelig i pris det siste året. Brød er opp 14,2 prosent, frokostkorn har økt med 11,5 prosent og ost og ostemasse er opp 9,4 prosent.

Prisene på kaffe og te har økt med henholdsvis 12,2 og 10,1 prosent.

– Blitt viktigere å tilpasse seg

– Mat og drikke er noe alle må ha, når prisene øker har man mindre til andre ting. Da må man prioritere, og det er noe som merkes av de fleste, sier Marthe Hårvik Austgulen, som er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, til NTB.

Hun forteller at det er lite folk kan gjøre med prisøkningene annet enn å prøve å tilpasse seg.

– Det er viktigere for mange enn tidligere at man planlegger innkjøp og følger med på varene for de kan variere en del fra dag til dag, sier Austgulen.