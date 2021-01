Som 11-åring var Dave Grohl, kjent fra sin tid i Nirvana og senere som vokalist i bandet Foo Fighters, overbevist om at han snart kom til å dø. Han vokste opp på 80-tallet, bare et steinkast fra det amerikanske forsvarets hovedkvarter Pentagon. Ord som «atomvinter» var en del av hverdagen, og Grohl konkluderte med at det omsider kom til å skje.

Dave Grohl vokste opp like ved enorme Pentagon. Foto: Jason Reed / Reuters/NTB

– Som 11-åring var jeg overbevist om at jeg kom til å dø i krig. Jeg visste at hvis en krig brøt ut, så ville vi bli de første til å dø, forteller Grohl til BBC.

Mareritt og frykt

Grohl (52) husker en barndom preget av mareritt og frykten for at krig skulle dukke opp uanmeldt i familiens hage.

– Jeg drømte at bomber falt i bakgården og at soldater dukket opp i hagen. Jeg husker spesielt en drøm hvor jeg lekte i hagen og plutselig ble tatt på sengen av soldater. I drømmen løp jeg mot huset, men jeg nådde ikke døren før jeg ble skutt i ryggen, forteller Grohl.

Grohl mistet ikke livet i krig, men gikk i stedet videre til å bli trommeslager for et av 90-tallets største band Nirvana. Men barndomsfrykten kom tilbake da datteren Harper (11) spurte pappa om det kom til å bryte ut krig i verden. Han mistenker at hun hadde fått med seg mer enn han trodde av nyhetene som hadde surret på TV-en i bakgrunnen hjemme.

(Saken fortsetter under bildet)

Datterens frykt vekket Grohls minner til live. Her står han sammen med sin kone Jordyn Grohl. Sammen har de døtrene Harper, Violet og Ophelia. Foto: Jacquelyn Martin / AP/NTB

Datterens frykt vekket minnene

Spørsmålet fra datteren og påminnelsen om barndommen inspirerte ham til å skrive sangen «Waiting on War», som omhandler å finne lyset i mørket. Dagen etter ble den spilt inn og havner på Foo Fighters’ kommende plate. Grohl ønsker å oppmuntre ungdom gjennom musikken i en ellers turbulent hverdag med pandemi, klimakrisen og politisk turbulens.

Det var nettopp musikken som ble Grohls redning da kompisen og

Året etter dette bildet ble tatt mistet Grohl kompisen og bandmedlemmet i Nirvana Kurt Cobain (27). Foto: Mark J. Terrill / AP/NTB

bandmedlemmet i Nirvana Kurt Cobain mistet livet i 1994. Det var 8. april at Cobain ble funnet død som følge av skuddskader i sitt hjem i Lake Washington. Dødsårsaken ble klassifisert som selvmord.

Grohl hadde bestemt seg for å snu ryggen til musikken da bandet mistet sin 27 år gamle vokalist og gitarist, og han sin nære venn.

– Det føltes som å miste en bror. Det var lenge svært tøft, men jeg innså at livet måtte gå videre, og musikken ble redningen, fortalte Grohl til britiske Radio X i 2019.

Gjemte seg bak dekknavnet «Foo Fighters»

Etter seks måneder i sorg begynte Grohl å skrive musikk igjen. Han gjemte kassettene og merket dem med «Foo Fighters Rough Mixes» i håp om at ingen skulle bite seg merke i det ukjente navnet. Innen året var omme hadde Nirvana brutt sammen, og Foo Fighters ble navnet på Grohls nye band, skriver magasinet Rolling Stone. 25 år senere klarer bandet fortsatt å fylle en hel stadion, og ble blant annet invitert til å spille under Joe Bidens innsettelse som USAs president 20. januar.

Bandets tiende album «Medicine at Midnight» slippes 5. februar, og inneholder en gjesteopptreden fra Grohls datter Violet (14). Ifølge Grohl er dette deres mest lystige album så langt.