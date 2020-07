Onsdag denne uken sovnet 39 år gamle britiske bodybuilderen og bikinimodellen Gemma Sisson inn i armene på sin store kjærlighet gjennom 16 år, bodybuilder-treneren Ricky Moore. Sisson ble diagnostisert med kreft i eggstokkene i 2018. I januar fikk hun den vonde beskjeden om at kreften ikke kunne kureres.

Men da familie og venner tok til Gemmas sosiale medier for å dele sine minner og sorg over hennes bortgang, ble de overrasket over å se at hun hadde forberedt en siste hilsen til sine kjære om at hun omsider hadde funnet fred.



«Hvis dette blir lagt ut, betyr det at jeg er død etter flere uker med å klamre meg fast altfor lenge»,innleder Gemma Sisson Facebook-innlegg.

«Selv om det er hjerteskjærende å måtte forlate alle mine elskede, er jeg lettet over å komme vekk fra tilstanden denne jævelsykdommen har fått meg i», fortsetter hun.

(Saken fortsetter under)

Legene overså spredning

39-åringen ble først diagnostisert i april 2018 etter å ha oppdaget en klump på størrelse med en klinkekule i lysken mens hun var på ferie i 2017. Til å begynne med diagnostiserte fastlegen det som et inngrodd hår, men i mars 2018 fikk hun omsider påvist at det dreide seg om fremskreden kreft i eggstokkene.

I juli 2019 ble hun erklært kreftfri, men Gemma insisterte på å bli sjekket en gang til. Da testresultatet var inne, viste det seg at legene hadde oversett en rekke metastaser – spredninger fra en kreftsvulst til andre deler av kroppen.

I februar i år, kun en måned etter hun hadde feiret sin 39 års bursdag, fikk hun vite at kreften var uhelbredelig.



«Jeg håper virkelig at ved å dele historien min og min kamp for at skanning av sekundære kreftformer blir obligatorisk, at jeg har hatt en positiv innvirkning. Selv om kun én person får hjelp i kjølvannet av dette, så har jeg lyktes» , skriver Gemma.

Funnet fred

I mai år fikk Gemma og Ricky innvilget tillatelse til å gifte seg på sykehuset der hun tilbrakte den siste tiden av sitt liv. I innlegget sitt takker hun Ricky «for alt han har gjort», og at støtten og kjærligheten har betydd mer for henne enn hun klarer sette ord på.

«Jeg vil at alle mine nære og kjære skal vite at smerten har sluttet, og at jeg endelig har funnet fred. (…) Hvis det er noe lærdom i dette, så er det at livet er kort, og vi tenker alle at disse tingene ikke kan skje oss. Jeg trodde også det, men la meg fortelle deg som leser dette, at det kan skje deg også», skriver hun.

(Saken fortsetter under)

Samme dag som hans elskede kone døde, delte Ricky Moore en siste hilsen til henne på sin egen Facebook-side:

Gemma avslutter med å råde alle til å leve livet til det fulle og til ikke ta noe eller noen for gitt, for ingen av oss vet hva som skjuler seg rundt neste sving.

«Men jeg er definitivt glad for at tiden min nå er ute, vi ses på den andre siden, jævler!»