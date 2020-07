Overlege: Fjerner det første tegnet på kreft uten at den forsvinner

Klinikker reklamerer med å kunne fjerne føflekker, pigmentflekker og hår med laser, men trenger ikke hudlege-utdannelse.

Hudlege Jon Gottfred Andersen er dypt bekymret for at hudpleiere ikke har kompetanse til å vurdere hudforandringer.

– Går du til en klinikk uten spesialkompetanse på hud for å laserbehandle det du tror er pigmentforandringer eller føflekker, kan du i realiteten fjerne det synlige tegnet på hudkreft eller melanom uten at kreften nødvendigvis behandles eller forsvinner, sier Andersen, som er overlege ved Stavanger Universitetssykehus, til Vi.no.

Andersen forteller at han ofte får inn pasienter på sykehuset som har fått laserbehandling for hudforandringer på kosmetiske klinikker, men som egentlig burde ha blitt vurdert av hudlege.

– Seinest i forrige uke fikk jeg en pasient som var henvist av fastlegen. Hun hadde oppsøkt laserklinikk i stedet for lege for å få fjernet et synlig blodkar. Det viste seg å være basalcellekarsinom som da ble behandlet senere og med større kirurgi enn det som ville vært nødvendig om det hadde blitt oppdaget tidligere.

Siden 2009 har 21 klager på laserbehandling som har blitt behandlet hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) endt med erstatning

– Sakene der pasientene fikk medhold dreier seg i hovedsak om at laserbehandlingen har vært for kraftig og at journalføringen har vært mangelfull, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang i NPE til Vi.no.

