Trude Drevland: – Jeg har lagt inn søknad om omsorgsbolig

Trude Drevland er ikke som 73-åringer flest. Hun er svært aktiv på sosiale medier, og høsten 2017 var hun deltaker i «Skal vi danse».

I tillegg er hun leder for regjeringens eldreråd. Rådet ble oppnevnt i 2018, og formålet er å skape et mer aldersvennlig samfunn.

Drevland har uansett begynt å planlegge alderdommen. Overfor Vi.no forteller at hun har søkt om omsorgsbolig for lenge siden.

– Jeg bor i en leilighet med heis og uten dørstokker, og jeg har lagt inn en søknad om omsorgsbolig i et privat bygg og sagt at når jeg er 75, må vi se hvordan jeg er. Jeg gjør det for barna mine, sier Drevland til nettstedet.

– De ser bare rart på meg

Ifølge statistikk fra Prognosesenteret pusser rundt en million nordmenn opp hvert år. Dette tilsvarer mange milliarder kroner.

Til Vi.no forteller Drevland at hun stusser over eldre som ikke tenker på alderstilpasning av boligen når de sist pusset opp.

– Når jeg spør folk som møter opp på mine foredrag, som gjerne er i aldersgruppen 60 pluss, om de tenkte på alderstilpasning av boligen da de pusset opp sist, ser de bare rart på meg. Har du tenkt på at du kanskje trenger gåstol om ti år, eller at trapper ikke alltid vil regnes som god gymnastikk? Hvordan skal vi forvente at samfunnet tilpasser seg vår aldring når vi ikke gjør det selv?

Snart flere eldre enn barn og unge i Norge

Norges befolkning eldres raskt, og om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet.

Det viste Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriving, som ble lagt frem i juni.

– Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet, uttalte seniorforsker Astri Syse, som ledet SSBs arbeid med undersøkelsen.

Folketallet vil øke fra 5,4 millioner i dag til 6 millioner i 2050 og 6,3 millioner i året 2100.

Samtidig viste SSBs prognose en sterk aldring i befolkningen. I dag er 940.000 nordmenn over 65 år – ved århundreskiftet vil det være nesten 2 millioner. Antallet som er 80 eller eldre vil bli mer enn tredoblet innen 2060.