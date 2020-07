7 av 10 nordmenn har blitt plaget eller vekket av bråk fra naboen det siste året. Det viser en YouGov-undersøkelse utført på vegne av Sonos.

– Flere oppgir at de hører motorsager og gressklippere midt på natten, sier Sonos sin nordiske markedssjef, Ninni Lindertz i en pressemelding.

Dette er de tre tingene som irriterer nordmenn mest, ifølge undersøkelsen:

Bankelyder fra oppussingsprosjekter over lengre tid Skriking og skyting av raketter i helgene Naboer som klipper gress om søndagene

Andre lyder vi irriterer oss over er durende motorsager, barnegråt, blokkfløytespill, operasang, lyder fra sex, og innendørs bruk av tresko. 27 prosent oppgir at de har blitt vekket eller forstyrret av naboens musikk det siste året. Særlig irritert blir folk av musikk de ikke liker.

Overdreven irritasjon

Olav Brekke Mathisen er forfatter av boken «Den jævla naboen» og mener naboer bør få større toleranse overfor hverandre.

– Et sted går det riktignok en grense, men mitt inntrykk er at de aller fleste irritasjoner er overdrevne, og kommer gjerne fra folk som irriterer seg over mange ting i livet, sier Mathisen.

– For Guds skyld, ikke slutt å hilse på hverandre. Prøv å be naboen på kaffe og vafler, eller et glass vin. Det er vanskelig å være sur når du smatter på en vaffel, påpeker han.

60 desibel er tålegrensen

Undersøkelsen viser at de fleste nordmenn godtar opptil 60 desibel på kveldstid i hverdagen. Det betyr i praksis at vanlig samtale eller å sette på oppvaskmaskinen skal være greit. Støvsuging, som ligger på 70 desibel og hårføning, på 90, på den andre siden, bør man unngå, ifølge Lindertz.

Her ligger desibel-nivåene: