Jeg har i mange år slitt med søvnproblemer. De siste årene våkner jeg etter 2-4 timer. Er jeg heldig får jeg fire timer. Jeg får ikke sove igjen. Det fører til at jeg sliter på jobb. Det er vanskelig å konsentrer seg og løse oppgaver. Privat er søvnmangelen også en prøvelse. Jeg har jo behov for å være noenlunde opplagt for å ha en hyggelig hverdag. De siste 10 årene har vært ille. Jeg har prøvd ulike behandlingsopplegg, fra søvnekspert til fastlege, men kommer ikke videre videre. Har dere noen tips til meg?

Kvinne 60 +

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål. Dette høres slitsomt ut, og det er fullt forståelig at du strever med å fungere godt på dagtid både på jobb og privat.

Selv om det kan være normalt å slite med søvn i ulike perioder gjennom livet, ser vi jevnt over at søvnplager har økt i Norge de siste årene. Diagnosen insomni gis når problemene har vært i over tre måneder, minst tre netter hver uke, og også her har forekomsten økt fra cirka 12 prosent til 15,5 prosent. Konsekvensene er godt synlige på både individ- og samfunnsnivå, da insomni gir økt risiko for sykefravær, utvikling av psykiske lidelser og flere andre belastende helsetilstander.

At du ikke er alene om disse plagene, er i beste fall en mager trøst. Du har vært hos både fastlege og søvnekspert for å få hjelp. Jeg vet ikke hvilken type søvnekspert du har vært hos, ei heller hvilket behandlingsopplegg som ble benyttet der.

Det kan nok være utrolig fristende å prøve sovemedisiner, men ulempen er at hjernen kjapt lærer seg å bli avhengig av disse for å få sove. Nasjonal kompetansesenter for søvnsykdommer i Bergen viser til at 80 prosent får bedre søvn ved å forsøke ikke-medikamentell søvnbehandling basert på kognitive atferdsterapeutiske prinsipper.

En av intervensjonene er å sørge for at man kun assosierer sengen til søvn (og sex). Ingen annen aktivitet skal skje i sengen. Får du ikke sove skal du stå opp og ikke legge deg før du er trøtt igjen. Du skal videre stå opp til faste tider om morgenen, uavhengig av hvor lite søvn du har fått gjennom natten.

En annen effektiv metode kan være søvnrestriksjon, men det anbefales at dette gjøres i samråd med helsepersonell. Det går ut på at du skal redusere tiden du tilbringer i sengen uten å reelt sove, slik at du ikke blir liggende våken i mange timer. Du kan lese mer om dette her.

Jeg vet ikke hvor lenge siden det er at du oppsøkte hjelp, men det kommer stadig flere tilbud i landet knyttet til behandling av søvnproblemer basert på overnevnte prinsipper. Kanskje er det dukket opp noe nytt i ditt lokalmiljø? Jeg anbefaler at du tar deg en ny runde til fastlegen for å undersøke. Ikke gi opp.

Lykke til!

