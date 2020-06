Disse hunderasene takler hetebølgen dårligst

Hunder med flatt ansikt eller kort snute har større sjanse for å bli rammet av heteslag enn mange andre hunderaser. I tillegg klarer hunder på over 50 kilo seg dårligere i varmen enn hunder under 10 kilo.

Det viser en undersøkelse der britiske forskere har sett på data om varme-relaterte sykdommer samlet inn fra dyrleger og klinikker i Storbritannia. Tilsammen 900.000 hunder deltok i undersøkelsen, skriver BBC.

Og konklusjonen var at en bulldog har 14 ganger høyere risiko for å bli rammet av heteslag enn en labrador, som var den hunderasen det var flest av i undersøkelsen.

Chow-chow kom dårligst ut



Kinesisk chow-chow kom dårligst ut i undersøkelsen, med mer enn 16 ganger så stor risiko for å få varme-relaterte sykdommer. Også mops er i risikogruppen.

Ifølge Emily Hall, som ledet undersøkelsen, har hunder med flatt ansikt større problemer i varmen fordi luftveiene deres er korte og innsnevret. Det betyr at de har lite effektive nedkjølingsmekanismer når de puster. Hos disse rasene kan vevet i munn, nese og svelg også hovne opp slik at det blir enda mindre plass til luft.

- Hunder peser for å avkjøle seg, men uten nese blir pesingen mindre effektiv. Faktisk kan kortsnutede hunder generere mer varme når de forsøker å puste enn det de mister, sier Hall til BBC.

Overvekt



Også alder høyere enn to år og vekt større enn normalvekt er faktorer som øker risikoen for heteslag, mener forskerne.

De hundene som var større enn det som er vanlig for deres hunderase, hadde i gjennomsnitt en og en halv gang høyere risiko enn hundene som var i underkant av normalvekten for samme rase.

- Disse funnene viser at eiere av flatsnutede raser eller hunder som er overvektige er nødt til å passe ekstra godt på deres firbente venn i varmen, sier veterinær Paula Boyden.

- Det positive er at det er mye vi kan gjøre for å sikre oss at hundene klarer seg godt gjennom varmen.

Tre hovedprinsipper



Tilstrekkelig tilgang på vann, muligheter for skygge eller avkjøring og redusert aktivitet trekkes gjerne fram som de viktigste hovedprinsippene for å unngå at hundene sliter i varmen.

Dersom du likevel er uheldig og hunden får heteslag, må den gradvis avkjøles med vann. Pass på at vannet ikke er iskaldt, skriver Dyrevernalliansen på sine nettsider.

Symptomer på heteslag er pesing, sikling, slapphet, forvirring, apati og rask puls. Mage, ører og poter bør kjøles ned. Ta også en tur til veterinær når hunden er kjølt ned for å være sikker på at hunden ikke har fått varige skader.