17. mai nærmer seg med stormskritt, og i forrige uke fortalte regjeringen at man nå får lov til å være opptil 20 personer sammen på en feiring.

Men i en fersk undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter svarer én av fire nordmenn «Jeg/vi skal være hjemme alene», på spørsmål om hva de skal gjøre på 17. mai. Av de som svarte at de skulle være alene bor 38 prosent alene. Det betyr at minst én av ti nordmenn skal være alene på 17. mai.

Selv om dette ikke er et høyt tall, er det mange som føler på ensomhet rundt høytider som 17. mai.

Psykolog Peder Kjøs (52), kjent fra NRK-serien «Jeg mot meg», ga i år ut en bok om det å være alene. Han mener det kan være spesielt skamfullt for unge mennesker å være alene på en dag som nasjonaldagen. Han sier samtidig at også mange eldre kan føle seg ensomme fordi de kanskje ikke er på samme plass i livet som vennene sine.

– Det er jo en sånn forestilling om at når man er ung, man er midt i livet og livet svinger, så skal man ha så mange venner rundt seg. De som sjeldnest sier at de er ensomme er de som er 30-50 år, for de har ofte etablert seg og slått seg til ro. Men det kan også være sånn at hvis man er 40-50 år og blitt singel, ikke fått det til, så kan man bli ensom da også, sier Kjos til ABC Nyheter.

Av de som svarte at de skulle feire alene, var 32 prosent i aldersgruppen 60 år eller eldre.

24 prosent var i alderen 50-59 år, og 22 prosent var i alderen 40-49 år. I motsatt ende av skalaen var 18 prosent i aldersgruppen 15-17 år.

Kjøs sier at det er en stor forskjell på det å være alene og ensom.

– Hvis du er ensom så er ikke antallet eller kvaliteten på vennskapene sånn du ønsker. Det går fint an å være ensom selv om du er sammen med folk, og da er det kanskje fordi vennskapet ikke er sånn man skulle ønske at det var, sier Kjøs.

Føler seg ofte ekskludert på 17.mai

Bloggeren Martine Halvorsen (22) har flere ganger skrevet om ensomhet på bloggen sin. Denne uka la hun ut et ærlig blogginnlegg hvor hun skrev at 17. mai er en av dagene hun føler ekstra mye på ensomheten.

Martine Halvorsen har flere ganger skrevet om ensomhet på bloggen sin. Foto: Foto: Martine Halvorsen

«Det føles ofte ut som at Norge har bursdag, og at jeg ikke er invitert. For jeg føler ofte at jeg står på sidelinja og ser på at alle roper hurra, samtidig som de skåler med verdens beste venner og har verdens beste dag. Samtidig som jeg får slengt et «gratulerer med dagen» i fleisen når jeg scroller nedover Instagram, med tårer i øynene», skrev hun.

Siden Martine har tusener av følgere på sosiale medier, kan det være vanskelig å forstå hvorfor en som henne ofte føler seg ensom.

– Det tror jeg mange lurer på, og jeg synes faktisk det er ganske fint å vise at alt ikke nødvendigvis er sånn som det ser ut, sier hun til ABC Nyheter.

Fikk enorm respons

Sosiale medier kan være både positivt og negativt når det kommer til ensomhet, fordi det både gjør at folk kommer i kontakt, men også at alt ser mer rosenrødt ut enn det er.

– I dette tilfellet så har jo både jeg og mange andre forstått at vi ikke er alene, men ofte er jo sosiale medier grunnen til at man føler på disse følelsene. Alt blir så tilgjengelig og synlig, og er med på å skape et bilde av at alt er perfekt og dødskult hele tiden, sier Martine.

Etter hun la ut det ærlige 17. mai-innlegget har hun fått en haug av meldinger fra folk som føler det samme.

– Responsen har vært overveldende. Jeg er både rørt, stolt og veldig glad. Det er så mange fine folk der ute, og jeg har mottatt vanvittig mye kjærlighet, mange historier og det er mange som har delt veldig åpent og ærlig om sine erfaringer.

Dette kan du gjøre



Hvis man er en av de som helst ville hatt litt selskap på 17. mai, men ikke har blitt invitert noe sted, oppfordrer Kjøs til at man tar kontakt med noen man kjenner.

Man kan også bruke sosiale medier for å finne andre i samme situasjon, mener han.

– Man kan for eksempel se litt rundt på Facebook, der er det flere grupper for folk som er alene under høytider. Det er litt lavterskel. Noen vil kanskje synes det er flaut å ta kontakt med nye personer der, men hvis du er skikkelig heldig så kanskje du finner noen du også vil være med etter 17. mai, sier Kjøs til ABC Nyheter.