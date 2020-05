Forrige uke informerte regjeringen om at man har lov til å være opptil 20 personer på private arrangementer på 17. mai.

I en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter, kommer det frem at 59 prosent nordmenn skal feire den store dagen med noen få venner eller familiemedlemmer. Bare to prosent svarer at de skal feire dagen med en stor gjeng.

Det synes helse- og omsorgsminister Bent Høie er veldig gode nyheter.

– Jeg synes det er kjempeflott! Jeg er imponert over hvor gode nordmenn har vært til å følge smittevernrådene som er blitt gitt. Det har ført til at vi har fått kontroll på smitten, sier han til ABC Nyheter.

Overlege Tone Bruun i Folkehelseinstituttet synes også det er godt å høre at de fleste skal feire sammen med en liten gjeng.

– Også håper vi at de 2 prosentene som skal være en stor gjeng også følger anbefalingene om maks 20 personer, eventuelt maks 50 på offentlig sted med en ansvarlig arrangør, sier hun.

– Nå må vi sammen beholde kontrollen



I undersøkelsen ble 860 personer spurt om hva de skulle på 17. mai. Av de 59 prosentene som svarte at de skulle feire dagen med noen få venner, var 58 prosent menn og 59 prosent kvinner. Blant den lille andelen som svarte at de skulle feire sammen en stor gjeng, var tre prosent menn og en prosent kvinner.

Det var også enkelte som svarte at de ikke hadde noen spesielle planer. 25 prosent svarte at de skulle være hjemme alene og 15 prosent svarte at de ikke visste hva de skulle enda.

Uansett hvordan man feirer dagen, understreker Bent Høie at man ikke må glemme smittevernrådene på 17. mai.

– Nå må vi sammen beholde kontrollen. Det er lett å bli litt trøtt og lei av å følge disse rådene, men det er utrolig viktig at vi fortsetter å holde avstand, holde hendene rene og holde oss hjemme hvis vi er syke. Hva vi gjør som enkeltpersoner, er med på å stoppe smitten – eller spre den.

Overlegens råd til en trygg feiring

Tone Bruun i FHI har noen klare råd til de som skal arrangere en eller annen form for 17. mai-feiring. Hun sier at det viktigste er at folk som er syke holder seg hjemme, og blir du eller noen du bor med syke, må du avlyse.

– Ellers er det viktig å tilrettelegge for at de som er tilstede kan ivareta god håndhygiene. Det er viktig at du som vert har god håndhygiene, spesielt ved matlaging og servering. Gjør rent, spesielt på hyppig brukte kontaktpunkter, ha flytende såpe på toalettet og legg frem rene håndklær eller papirhåndklær. Hånddesinfeksjonsmiddel kan gjerne være tilgjengelig ved bordet, sier hun.

Hvis man er gjest på en 17. mai-fest er det også et par ting man bør tenke på:

– Hold deg hjemme hvis du er syk. Ha rene hender underveis i selskapet og hold god avstand til andre enn dine nærmeste, sier Bruun.

Selv om man kan dra på 17. mai-frokost eller en liten fest, er det også mye som blir annerledes med årets nasjonaldag.

Stoler på at nordmenn følger reglene

Barnetogene og folkefesten i gatene er avlyst, og mange arrangementer kommer til å foregå over nettet. Hvis du uansett skal ta deg en tur til byen, er det enkelte forholdsregler du bør ha i bakhodet.

– Hvis du skal til byen, så er det viktig å tenke på at du og de du er sammen med ikke bidrar til at det blir trengsel på kollektivtransporten, eller fører til at mange er samlet. Tenker en på dette så kan en trygt dra til byen og ta seg en is eller en øl. Det som det er viktig å huske på er å holde avstand, holde hendene rene, og ikke være for mange samlet, sier Bent Høie.

Det er fort gjort at mange trosser reglene om å holde avstand på en dag som 17. mai, men Høie har tro på at nordmenn klarer å holde seg i tøylene.

– Det tror og håper jeg. Vi har vært veldig flinke til nå, og det er viktig at vi fortsetter å følge smittevernrådene slik at vi har kontroll på smitten i samfunnet, sier han.

