Høie: – Håper folk følger retningslinjene for 17. mai

Det blir ingen 17. mai, slik som vi kjenner det fra tidligere. På grunn av coronakrisen må årets feiring foregå uten barnetog og store fellesarrangement.

Korps og kor får imidlertid opptre, og flaggheising og kransenedleggelser kan gjennomføres, med med mindre antall tilskuere.

Slik er retningslinjene fra regjeringen.

Helseminister Bent Høie (H) tror ikke det vil by på problemer.

Dette er lov og ikke lov på 17. mai 17. mai skal gjennomføres med følgende begrensninger og regler: • De tradisjonelle barnetogene kan ikke gjennomføres på vanlig måte. • Kor og korps kan synge og spille forutsatt at reglene om avstand følges, 2 meter i lengde og 1 meter skulder til skulder. Ingen begrensninger i hvor mange som kan delta. • Private arrangementer har en begrensning på 20 personer, som skal holde minst 1 meter avstand. • Flaggheising og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med færre til stede enn vanlig. • Skoler og andre fellesarealer kan benyttes til mindre arrangementer med inntil 50 deltakere. • Matservering kan foregå, men med tilgang til håndvask.

På spørsmål fra ABC Nyheter under fredagens pressekonferanse om Høie frykter en situasjon der folk trosser grensen som er satt om folkeforsamlinger, slik at det oppstår et folkehav i sentrum av de største norske byene, svarte helseministeren avkreftende.

– Det er lagt til rette for en 17. mai-feiring som skal innebære at man skal få 17- mai-stemningen uten å møtes for å se på for eksempel barnetog.

Høie roser kulturminister Abid Raja (V) og mener det er gjort en kjempejobb med landets 17. mai-komiteer, spesielt i de store byene.

Ønsker ikke et 17. mai der vi tapte alt vi har fått til



Han nevner ingen konkrete tiltak som er gjort for å unngå situasjoner der for mange mennesker samles på samme sted.

– Jeg håper alle følger de lokale planene som er, og da vil vi forhåpentligvis unngå det. Og om folk går ut i hagene og er med og synger «Ja vi elsker» klokken ett, tror jeg mange vil oppleve nettopp den fellesskapsfølelsen vi setter pris på på 17. mai.

Han utelukker at det vil bli vakthold, politi og sperringer for å hindre at folk vil inn i byen.

– Det er ikke slik vi gjør det i Norge. Vi gjør det gjennom å være enige i at å holde avstand og opptre i mindre grupper er det som tjener oss alle sammen. Det har vi vist at vi er flinke på. Det tror jeg også vi skal klare 17. mai.

Høie peker på at noen av grunnen til at folk trekker inn til sentrum 17. mai er fordi det skjer aktiviteter der, men at akkurat den biten vil være annerledes i år.

Han håper folk heller vil samles rundt andre og trygge aktiviteter som alternativ som skal gi samme fellesskapsfølelse.

– Vi må bare å minne hverandre på at vi skal huske tilbake på 17. mai 2020 som en annerledes 17. mai, og ikke en 17. mai der vi tapte alt det vi har fått til sammen. Det tror jeg også det norske folk er innstilt på å få til.

