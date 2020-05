Chiune Sugihara var sendt til Litauen som visekonsul for å samle informasjon og å drive etterretning. Han hadde neppe sett for seg hordene av jødiske flyktninger som mer eller mindre over natten begynte å samle seg utenfor gjerdet til den beskjedne toetasjers murgården som huset det japanske konsulatet i sentrum av Kaunas. Konsulatet fungerte også som bolig til Sugihara, hans hustru Yukiko, og deres tre små barn.

Mange av flyktningene var polske jøder som hadde ankommet landet flere måneder tidligere, da Polen falt og jødeforfølgelsen begynte å skyte fart. Nå så de seg nødt til å flykte på ny. Den karibiske øya Curacao ble sett på som redningen. Den nederlandske tropeøya hadde en betydelig jødisk bosetning og krevde ikke visum for innreise. Men for å komme seg dit, måtte flyktningene reise via Japan. Til det trengte de et reisepass, et transittvisum.

Det var en plan for å overleve, et desperat halmstrå for å redde seg unna en skjebne som skulle koste millioner av jøder livet. Livene til tusener av familier var avhengig av at noen ville se til dem i nåde. Tyske tropper nærmet seg raskt fra øst. Fortvilet vendte flyktningene seg til den unge, japanske konsulen.

Kunne han utstede reisepass, slik at de fritt kunne forlate Litauen?

