Espen Nakstads store sorg er også hans styrke: – Må gå videre

I intervju etter intervju har han snakket rolig og forståelig om beredskap, sykdom og død. I en tid hvor alt er snudd på hodet, har den tidligere fjellklatreren og fallskjermhopperen beholdt roen.

Han vet hva krise er, og hva som kreves når livet tar en ny og uventet vending. Det har han selv smertelig fått erfare. Nå deler han sin erfaring om veien ut av mørket.

– Det var noe som endret mitt liv vesentlig. Du får helt andre perspektiver. Når du er enegget tvilling og mister tvillingbroren din, da blir faktisk veldig mye annerledes. Men sånn er det. Det er en sorg som varer en stund, og et savn som vedvarer. Men man må gå videre og fortsette med det man har gjort , forteller Nakstad i et påskeintervju med TV2.

Espen Rostrup Nakstad er utdannet lege og jurist. Han har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Frontfigur under coronakrisen

Helt siden statsminister Erna Solberg 12. mars erklærte at store deler av Norge måtte stenges ned, har Nakstad stått i bresjen for norske helsemyndigheters håndtering av coronapandemien.

Fakta om coronautbruddet i Norge * 131 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 114 døde som var varslet til FHI mandag klokka 13, var 83 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 54 prosent av de døde er menn. * 6.488 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 48 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn. * 52 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 11 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 24 prosent er smittested ukjent. * I alt 204 coronapasienter var mandag ettermiddag innlagt på sykehus. * 148 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 22 i Helse vest, 20 i Helse Midt-Norge og 14 i Helse nord. * 79 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 181 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn. * 127.305 personer var søndag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag morgen er 1.276 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset. 510 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Han gikk inn i rollen som fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet den 14. mars. Samme dag meldte Helsedirektoratet at over 40 personer var satt i karantene, deriblant helsedirektør Bjørn Guldvog, etter at en medarbeider hadde fått påvist coronavirus. 39 av disse er ansatt i Helsedirektoratet, deriblant helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les også: AP: Trump reagerte for sent på coronaviruset

40 kolleger ble satt i karantene

Det var assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen som fikk påvist smitten. Han var ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, men ble hentet inn til Helsedirektoratet på grunn av den prekære situasjonen som oppsto da også Norge ble rammet.

Dermed rykket Espen Nakstad inn som Helsedirektoratets ansikt utad.



I de fire ukene som har gått siden de strengeste restriksjonene siden 2. verdenskrig ble innført i Norge, har Espen Rostrup Nakstad blitt en viktig og tydelig talsperson for norske helsemyndigheter.

Mistet tvillingbroren i helikopterulykke

45-åringen har lang erfaring fra norske sykehus, og vet hvilke påkjenninger mennesker kan bli stilt overfor når sykdommen rammer.

Den 52 år gamle flygeren Bjørn Nergård og den 38 år gamle legen Anders Rostrup Nakstad omkom i helikopterulykken ved Sollihøgda i januar 2014. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tirsdag 14. januar 2014 ble han selv sterkt personlig berørt da et helikopter fra Norsk Luftambulanse styrtet under utrykning til en alvorlig trafikkulykke ved Sønsterud-tunnelen i Buskerud. Helikopteret kom i berøring med høyspentledninger, og piloten mistet kontrollen.

Om bord var også tvillingbroren Anders Rostrup Nakstad (38). Han var på oppdrag som luftambulanselege, og ble bekreftet omkommet på stedet.

I minneordet fra Norsk Luftambulanse, ble tapet av 38-åringen beskrevet slik:

«Våre tanker går til hans kone og to barn som har lidd et stort tap av ektemann og pappa. Anders brant for faget og for pasientene. Han var en dyktig praktiker, omsorgsfull lege og kollega og hadde en enorm arbeidskapasitet. Anders fikk raskt lederansvar ved luftambulanseavdelingen, og ivaretok undervisning og verv ved siden av. Norsk Luftambulanse har mistet en av sine aller beste samarbeidspartnere og kolleger.»

– Det noe som er godt i det å kunne bygge på de minnene

I dag, seks år etter den tragiske ulykken, minnes Espen Rostrup Nakstad sin tvillingbror.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,8 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.861.672 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 114.980 (6,2 prosent) av de registrert smittede er døde. * 431.536 (23,2 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 50.649 (3,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 560.433 smittet, 22.115 døde, 32.634 friskmeldt. * Italia: 156.363 smittet, 19.899 døde, 34.211 friskmeldt. * Spania: 169.496 smittet, 17.489 døde, 64.727 friskmeldt. * Frankrike: 132.591 smittet, 14.393 døde, 27.186 friskmeldt. * Storbritannia: 84.279 smittet, 10.612 døde, 344 friskmeldt. * Iran: 71.686 smittet, 4.474 døde, 43.894 friskmeldt. * Belgia: 30.589 smittet, 3.903 døde, 6.707 friskmeldt. * Kina: 82.160 smittet, 3.341 døde, 77.663 friskmeldt. * Tyskland: 127.854 smittet, 3.022 døde, 64.300 friskmeldt. * Nederland: 25.587 smittet, 2.737 døde, 250 friskmeldt. * Brasil: 22.318 smittet, 1.230 døde, 173 friskmeldt. * Tyrkia: 56.956 smittet, 1.198 døde, 3.446 friskmeldt. * Sveits: 25.449 smittet, 1.115 døde, 12.700 friskmeldt * I Norge er 6.489 smittet (128 døde), i Sverige er 10.483 smittet (899 døde), i Danmark er 6.174 smittet (273 døde), i Finland er 3.064 smittet (56 døde) og på Island 1.701 smittet (8 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB

– Jeg henter jo mye styrke jeg, i det jeg opplevde med min bror. Det noe som er godt i det å kunne bygge på de minnene. Jeg tror alle som har opplevd å miste noen som er nær, gjør det. Det gjelder å se ting i et langt perspektiv, også når det er som mørkest, forteller assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV2.

Selv om antall smittede og innlagte har stabilisert seg den siste tiden, og på enkelte dager har vist en svak nedgang, advarer 45-åringen mot å senke guarden for tidlig.

Ber nordmenn ta ansvar for hverandre

– Det er nok viktig at vi i hele 2020 må holde avstand til hverandre, teste oss når vi blir syke, og at vi ikke sender barn på skole eller barnehage, eller selv går på jobb, hvis vi blir syke, har Nakstad tidligere uttalt.

Gjentatte ganger har han oppfordret nordmenn til å ta del i dugnaden og ta ansvar for hverandre, også de som ikke defineres som risikogrupper.

– Selv om unge mennesker i liten grad blir alvorlig syke av coronaviruset, vil de kunne bidra til at andre blir alvorlig syke. Derfor må unge også ta sin del av ansvaret på lik linje med alle andre i samfunnet, sier Espen Rostrup Nakstad.

VIDEO: Sykehusleder: – Unge og friske rammes blindt