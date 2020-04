Professor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen

– Dette bør føre til at man tar disse symptomene mer på alvor og vurderer å isolere dem. Disse personene kan representere smitte, sier Jøran Hjelmesæth, som er leder for Senter for sykelig overvekt i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo til VG.

Det var han og kollega overlege Dagfinn Skaare som rapporterte om det spesielle tilfellet i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I dag oppfyller ikke personer med disse symptomene testkriteriene til helsemyndighetene.

Les også: Fant nye symptomer på covid-19