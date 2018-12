Benedicte (50) trener crossfit med 20-åringer

«Pass på at du ikke skader deg da», sier folk til Benedicte Briså når de får høre at hun driver med crossfit.

50-åringen jobber til vanlig som historiker på Nasjonalbiblioteket.

– Kart og crossfit, det er liksom min greie, forteller hun til ABC Nyheter og ler.

Briså trente jevnlig på Sats, men syntes det ble kjedelig. Så hadde hun en time med personlig trener, australske Shayne Wills, som hun virkelig likte. Da han skulle starte opp med crossfit på det som i dag er CrossFit Christiania, ble Briså med og så seg aldri tilbake.

– Bruk hoftene! roper trener Wills da utøverne drar seg opp etter stanga.

Briså er den eldste på trening klokken 7:30 onsdag morgen, men langt ifra den dårligste.

– Bra Benny! roper treneren da Briså fullfører et sett først av alle.

Høyt under taket, men langt under bakken holder treningssenteret CrossFit Christiania, eller crossfitboxen som det heter, til.

Crossfit er en stadig voksende treningsform. Den består av blant annet vektløfting, turn, spensttrening og mye mer. Alt skal utføres med høy intensitet.

Seniortrim: – Vi utsetter rullatoren

– Man er helt i hundre og full av endorfiner

Dette går Mary ut på: «Mary» er en av de klassiske jente-øktene i crossfit, og går ut på å fullføre så mange runder som mulig på 20 minutter med følgende øvelser: 5 håndstående push-ups

10 pistol knebøy

15 pull-ups. Mary er en «WOD» som står for «workout of the day», altså dagens treningsøkt.

På dagens treningsplan stod «Mary» for tur. Mary er et sett med øvelser der man skal gjennomføre så mange runder som mulig på 20 minutter.

Hun forteller at målet denne dagen var å ta fem pull-ups uten strikk, og ti med strikk.

Hun klarte seks runder på 20 minutter, og på den siste runden ble det ti pull-ups uten strikk. I fjor klarte hun bare to pull-ups uten strikk.

– Og det er på ett år. Alle som begynner her ser at hvis de legger inn litt ordentlig innsats, får man resultater. Og det gjør man jo stort sett her, det er tradisjon for å gi alt, forteller Briså.

Briså liker å trene markløft, da føler hun at hun trener hele kroppen. Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

50-åringen liker at det er så mange øvelser der hun får trent hele kroppen på en gang, ikke bare én kroppsdel.

– Det beste med det her er den mestringsfølelsen man får når man klarer noe man ikke trodde ville gå. Så ser man etterpå at alle er helt i hundre, man er jo full av endorfiner, sier treningsentusiasten.

Briså anbefaler de som er på samme alder som henne å trene noe man liker.

– Jeg hadde aldri orket å være så sliten så ofte med noe jeg ikke synes er gøy. Så finn noe du liker, hva enn det måtte være, sier hun.

Alle hjelper alle

Briså synes det er bra at man gleder seg på hverandres vegne på CrossFit Christiana og at man bare konkurrerer mot seg selv.

– Det er gøy å konkurrere med andre en gang iblant og, men man konkurrerer egentlig bare mot seg selv og man har helt ulike forutsetninger, sier Briså.

– Det viktigste er jo å bli bedre enn det man selv var før og da er det hipp som happ hva andre gjør.

Briså forteller at de ikke er så veldig opptatt av å sammenligne seg selv med andre i crossfit. Det er veldig «stilen» i crossfit at man snakker sammen, og hvis man trener med noen som er veldig mye bedre, så kommer det alltids noen tips, råd og oppmuntring.

– Alle vet hvordan det er å føle seg ny og dum og dårligere enn alle andre. Det som er litt interessant er at selv de jeg oppfatter som veldig gode, sliter med teknikk og andre ting.

Briså synes det er et kjempepluss at det ikke er forskjellige nivåer på treningene, det er rett på «vanlige» timer der alle trener med alle. De forskjellige øvelsene kan tilpasses til hver enkelt.

Skadefri

Briså har mange treningsglade venner som også er vant til å trene mye og blant annet har gått Birken på ski.

– Har du fått noen reaksjoner på treningen din?

– Sånn?

Briså tar seg til ansiktet og gaper så hun ligner på Skrik-maleriet.

– Ja da, og det er gjerne sånn «pass på at du ikke skader deg da». Men man hopper jo ikke rett inn og løfter kjempetungt. Man bygger opp etter hvert.

50-åringen forteller at hun ikke har fått noen skader fra crossfit, bortsett fra en akillesskade. Det fikk hun av å hoppe tau.

– Ellers så er det skrubbsår foran på leggene fra vekter eller bokser, men ingen skader. Ikke rygg, ingen knær.

Briså forteller også at hvis noen kommer på trening med skader, får de alternative øvelser av treneren som de kan gjøre i timen.

– Dette er ikke noe i det hele tatt, sier Briså når hun viser henda sine. Hun bruker blant annet neglfil på henda for å stelle trælene hun får fra øvelser med stang. Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

Alle idretter kan tilpasses

De seneste årene har det kommet en rekke studier som viser at godt voksne er like trenbare som yngre og at trening øker sjansen for å bevare en god helse livet ut.

– Alle mennesker, uansett alder, har godt av å trene og alle kan oppleve fremgang, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver for breddeidrett i Norges Idrettsforbund (NIF).



Hun synes det er flott at eldre mennesker trener og holder seg i form.

– Eldre kan drive med så og si alt, og alle idretter kan tilpasses ferdighetsnivå og fysisk nivå. Idretter som innebærer kraftige støt og fall vil jeg ikke anbefale. Både utholdenhetstrening, styrketrening og bevegelighetstrening er bra, sier Hurrød.

Breddeidrettsrådgiveren har ett treningsbud å komme med til alle:

– Uansett alder bør man kjenne etter på kroppen og ta det litt forsiktig i starten når man prøver nye øvelser. Det gjelder å ta hensyn til kroppen, og finne et nivå som passer for seg, sier Hurrød.

– Det er ingen speil her

At kroppspress er et fokus i enkelte idretter er ingen hemmelighet. Der skiller crossfit seg ut, mener Briså.

– Vi må slå et lite slag for kroppsfokuset - det manglende kroppsfokuset egentlig, det er jo ikke noen speil her. Crossfitboxer har ikke speil, det er helt vanlig.

Briså forteller at det heller er fokus på hva man kan gjøre med kroppen.

– Derfor er det ikke tradisjon for å være radmager heller. Så hvis du ser på en del av de virkelig gode, er de ikke veldig, veldig «skinny».

Briså sier det er et stort mangfold i crossfit, noe som gjenspeiler seg i treningene.



– Og derfor er det egentlig ikke så mange her som er så opptatt av hvor gammel jeg er heller. Det meste er greit. Jeg er jo gammel nok til å være moren til flesteparten her, men har det noe å si? sier 50-åringen.

Skal konkurrere til våren

I 2017 var Briså med i sin første crossfitkonkurranse, «Open» som er innledende runder til crossfits svar på VM. Hun havnet litt over midten i sin aldersklasse. Til våren skal hun konkurrere for første gang i ny aldersklasse, 50-54.

– Det er så spennende med Open, da er musikken på full guffe og alle heier og gleder seg på hverandres vegne, sier Briså.

Målet til den treningsglade 50-åringen denne gangen er å gi alt.

– Så får plasseringen bli det den blir. Men det hadde vært gøy å få til noe jeg ikke har fått til før, sier hun til ABC Nyheter.

Foto: Charlotte Løvaas / ABC Nyheter

