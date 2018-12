Bak-tanken: Hvordan rumpa ble trenings-besettelse

Flere og flere gruppetimer på treningsstudio fokuserer på baken. Et helt studio i Los Angeles er viet en saftig skinke. Hva ligger bak denne trenden, og vil trening faktisk endre fasongen din?

Det mest populære helsestudioet i Los Angeles om dagen er Bünda: portugisisk slang for rumpa, «hjemmet til en bedre stump» - et treningssenter viet helt og holdent til trimming av baken. Det loves en «total kroppsendring.» «Når du har Bündet vil du aldri se deg tilbake igjen, unntatt kanskje for å ta en selfie.»

Trenden har også nådd britiske treningsstudio, der flere av dem tilbyr gruppetimer fokusert helt og holdent på setemusklene. De har navn som «BadAss» og «Kylie Butt Lift», oppkalt etter Minogue, ikke Jenner. Men det er Jenner og Kardashian-familien, hvis bak har vokst i takt med lommeboka, som har bidratt til endringen i treningskulturen. Mange kvinner har selvsagt funnet stolthet i velutviklede glutealmuskler tidligere, men vektleggingen av en stram rumpe har nå forrang for flate mager som den hellige gral i kvinners treningsmagasiner.

Hasjtagg squats



Instagram er en eksponent for trenden, der #squats (knebøy) har blitt nevnt 16,3 millioner ganger og #glutes 4,6 millioner. Trendsettere som Tammy Hembrow og Katya Elise Henry profitterer på millioner av følgere som vil oppnå sin egen skinkeomvandling.

Glutealmusklene er mye mer enn bare rumpa. Wikimedia Commons/ Mikael Häggström, gjengitt med tillatelse.

Med Kardashian-damenes spektakulære bakparti og smale midjer som skjønnhetsideal, trass flere påståtte kirurgiske inngrep, opplever flere PT-er at klientene stadig oftere stiller med urealistiske forventninger.

– Folk kommer til meg med bilder av rumpa de vil ha, og jeg må si: «Okei, la meg forklare deg dette bildet», sier personlig trener Kelechi Okafor. «De gjorde ikke dette ved trening. Disse menneskene har gigantiske rattata, men lårene, skinkestrengene og leggmuskulaturen er nærmest ikke-eksisterende. Jeg tar faktisk imot færre kunder, fordi det er utmattende å forholde meg til folks forventninger.

– Ikke bare tom estetikk



Enkelte treningseksperter mener trenden ikke kun dreier seg om estetikk, og oppfordrer til oppvarming der setemusklene aktiveres som den beste starten på en treningsøkt, som virkelig får kroppen i gang. Pilates-trener Hollie Grant sier enhver form for gluteusaktivering bidrar til at folk kan bringe bekkenet tilbake til en mer naturlig posisjon.

– De fleste har slapp setemuskulatur fordi disse musklene forlenges og strekkes når man sitter.

Grant funderer på om styrkede setemuskler bidrar til å forebygge kneskader og ryggproblemer, og at det kan være til gagn for kvinner etter fødselen, da gluetalmusklene kan ha blitt forlenget på grunn av hormonet relaxin.

– Når glutealene er i sving løper man raskere og får mer styrke til knebøy og markløft, mener han.



(Artikkelen fortsetter under bildet)



Kim Kardashian er blant kjendisene som driver rumpetrenden, mener artikkelforfatteren. NTB Scanpix/AFP. Foto: Nicholas Hunt / AFP

Bakdeler ved trenden



Jim Pate, fysioterapeut ved Senter for helse og menneskelig ytelse i London, er enig i at det er positivt å aktivere setemusklene.

– Øvelser som knebøy, markløft og utfallssteg er bra fordi de samvirker og bruker mange muskler, inkludert kjernemuskulaturen.

Men både Grant og Pate advarer om at det å isolere enkelte muskelgrupper er en misforståelse.

– Overfokusering på en muskelgruppe betyr at andre områder forsømmes og forblir underutviklet, eller i verste fall forfaller over tid, sier Pate.

– Manglende balanse mellom ulike muskelgrupper som samvirker kan føre til dårlig ytelse og skader. Et helhetlig program gir bedre og mer varige resultater enn forbigående moter.

Kan styrke bekkenbunnen



En liten gruppe profesjonelle håper akterspeilingen kan virke positivt for mindre synlige muskler i og omkring glutealmusklene: bekkenbunnen. Amal Hassan, lege innen idretts- og treningsmedisin, er en av grunnleggerne av Bekkenbunnspatruljen, som tar sikte på å bedre helsetjenestene for kvinner som har problemer med disse musklene.

– Setemusklene støtter bekkenbunnen, sier hun.

– Dersom du står i fare for dysfunksjon i dette området og ikke aktiverer glutealene med funksjonelle bevegelser, ved å reise deg, gå opp trapper, kan disse musklene bli stramme og føre til smerter i bekkenet, smerte ved sex, inkontinens eller prolaps.

Likevel kan slik aktivering være vanskelig å oppnå, og Hassan råder pasienter til å bruke treningsbånd for å treffe riktige muskler.

Gluteus-trening. Shutterstock / NTB scanpix

Forsiktig etter fødsel



I tillegg sier hun at kvinner etter fødsel først bør forberede bekkenbunnen ved å puste ut og løftemusklene, før man gir seg i kast med tyngre glutealøvelser som kneløft med vekter, markløft eller å stå oppreist ved spinning. Å løfte på rumpa kan også gi bedre positur.

Kroppsideal? Enkelte treningsstudio har nå hovedfokus på setemuskulaturen. NTB Scanpix/Shutterstock.

Selv om det er mange fordeler ved sterkere setemuskler, er Grant skeptisk til det ensidige fokuset på en enkelt del av kroppen.

– Hvis denne trenden får folk til å tenke på og bruke setemusklene mer er det flott, så lenge vi ikke blir besatt av dem som kroppsdel, og isteden tenker på funksjon. Det jeg har problemer med er at vi nok en gang setter én enkelt kroppsdel på pidestall. Du kan endre utholdenheten til en muskel, og du kan bedre funksjonen, men jeg har aldri trodd på at man kan trene seg fram til en stor stump. Jeg tror det er villedende å anta at man kan oppnå dramatiske endringer ved trening.

Okafor stiller seg avvisende til forestillingen om at dette er en «kroppspositiv» bevegelse bare fordi det tillater noen flere kurver.

– Vi får høre at dette er en progressiv og inkluderende trend, men kroppshets og hets av tykke mennesker pågår fremdeles. Det er ikke som at nå som større rumper er på moten aksepterer vi alle. Det er bare en bestemt estetikk som er akseptabel. Hvorfor er det et fremskritt? Vi lager bare virkelighetens Barbie-dukker.

– Kulturell appropriering



Både i Storbritannia og USA er det mange svarte treningsprofesjonelle som raser mot treningsindustriens nyvunne fascinasjon for større bakpart, som for eksempel har ført til karikaturer av kroppen til tennisstjernen Serena Williams - hennes kropp er resultat av idrettstalent og disiplin – mens tilsvarende kroppsfasong hos hvite kvinner anses som attråverdige.

Mange irriterte seg da den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki drev gjøn med Serena Williams ved å stappe håndklær i topp og skjørt. NTB Scanpix/AFP.

– Husker du ta Caroline Wozniacki stakk håndklær ned i skjørtet for å drive gjøn med Serena?, sier Okafor.

– Når det er rumpa til en svart kvinne er det noe vi ler av, «se på denne barbarkvinnen med sin digre hekk», men en ikke-svart kvinne kan tjene å samme kroppsfasong.

Chrissy King, personlig trener og vektløfter fra Milwaukee blogger om inkluderende fitness.

– Det er pengene som ligger i denne kulturelle appropriasjonen som svir. Hvite kvinner har tatt noe svarte kvinner alltid har hatt, popularisert det og tjent på det, mens svarte kvinner ikke er i stand til det.

Få fart på seg?



Så, bør man få ræva i gir og bli med på slik trening? Treningsproffer er enige om at sterke setemuskler er viktige for en velfungerende kropp. Men som King spør sine kunder:

– Vil du ha en større rumpe for å bli mer akseptert? For meg virker dette bare som nok et eksempel på at fitness slår mynt på kvinners usikkerhet og kroppsidealer.

Som Okafor kjemper King med måten samfunnet presser kvinner til å trene for et bestemt utseende, snarere enn å fokusere på helse og styrke. Hun fortviler over tilnærmingen til mange personlige trenere og trendsettere i sosiale medier.

– Jeg ser de samme tingene hele tiden, fitness-videoer filmet i vinkler som viser rumpa bakfra, ler hun.

– Selv filmer jeg kneløft for å demonstrere teknikk. Ingen ville finne på å bedømme slik teknikk bakfra.

