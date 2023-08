Etter at kvinner har fått barn får de ofte tips om å trene opp bekkenmuskulaturen igjen ved å gjøre knipeøvelser. Disse øvelsene strammer også opp muskulaturen i underlivet igjen etter fødsel, noe som kan gjøre sexen bedre for begge parter.

Men er det noen øvelser menn kan gjøre for å forbedre sexen. Kanskje gjøre den tykkere?

«Ja!» sier Expressens sexolog Susanne Lindström.

Eller, man kan ikke trene opp penis til å bli lengre eller tykkere, ettersom penis ikke har noen muskler. Men man kan for eksempel trene opp evnen til å holde på blodet i svamplegeme lengre, og få en økt kontroll på ejakulasjonen.

Dette igjen fører til bedre utholdenhet under seg, og dermed en mer langvarig nytelse.

Slik holder du lengre

Sexologen mener det er to øvelser alle menn bør gjøre.

Hvis du har en tendens til å komme for raskt under sex kan du trene deg opp til å holde tilbake utløsningen når du onanerer. Dette ved å bruke start-stopp-teknikken, også kalt «edging» eller «orgasmekontroll».

Når man kjenner at orgasmen nærmer seg strammer du musklene før du slapper av og puster mens du venter til bølgen er over. Og så fortsetter du å onanere.

Tren deg til hardere ereksjon

Sexolog Lindström anbefaler også alle menn å trene bekkenbunnen.

– Hele bekkenbunnsmuskulaturen er engasjert under sex, og med sterke muskler får du bedre sex, sier hun.

Dette kan gjøres ved å stramme rumpemusklene mens du har ereksjon. Når du har mestret teknikken og penis stiger litt mer når du strammer, bør du telle til ti. Gjenta dette ti ganger.

Hvis du etter hvert vil gjøre det litt vanskeligere kan du legge et håndkle over penis for å øke motstanden, sier sexlogen.

Denne øvelsen gir deg en hardere ereksjon, bedre utholdenhet og et hyggeligere sexliv, sier hun. Den reduserer også risikoen for urinlekkasje – noe som rammer mange eldre menn.

Sexologen anbefaler å gjøre denne øvelsen så ofte som mulig. Kanskje vær gang du dusjer, men i alle fall hver gang du har ereksjon.