Ryktene om at en manns sæd blir påvirket av hva man spiser har florert i flere år. Det mest kjente ryktet er at ananas, ofte ananasjuice, gjør at sæden smaker bedre.

Nå bekreftes myten.

Påvirker ejakulatet

Gynekolog ved Aleris Fertilitet, Sarah Bastienne Spallek-Halvorsen har videreutdannelse innen andrologi, mannens reproduktive helse.

Overfor TV 2 bekrefter hun at hva en mann drikker og spiser vil påvirke sæden hans.

Eller, ejakulatet, væsken som kommer ut fra penishodet sammen med sædcellene, vil påvirkes. Men ikke sædcellene, understreker hun.

– Ananas og appelsin kan gjøre smaken søtere, mens øl, hvitløk, asparges, blomkål, kjøtt, og mye salt kan gjøre den bitter, forteller Halvorsen til TV 2.

I tillegg til mat og drikke vil også væskeinntak, vitaminer og mineraler ha en påvirkning.

Tipser om selleri

Til slutt kommer også gynekologen med tips til menn som ønsker å bli mer tiltrekkende.

– Selleri kan gi en økende feromon effekt som kan gjøre en mer tiltrekkende. Et feromon er et kjemisk stoff som formidler beskjeder som duftinntrykk. Selleri kan stimulere feromonet androstenol som skilles ut via svette og i små mengder i ejakulatet.